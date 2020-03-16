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    Красноярское УФАС возбудило дело о сговоре поставщиков медицинских масок

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    Красноярское Управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дело в отношении компаний «ФК Гранд Капитал Красноярск», «Медико-техническая фирма «Мединстал», «Пульс Красноярск» и «Центр внедрения «Протек» по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Действия компаний могли стать причиной дефицита медицинских масок и роста цен на них в аптеках республик Тыва и Хакасия.

    Компании поставляли медицинские маски на территорию Республики Тыва, Республики Хакасия и Красноярского края с декабря 2019 г. по февраль 2020 г. В этот период закупочные цены компаний существенно не менялись, однако цены на маски, поставляемые в республики Хакасия и Тыва, были завышены на 132–408%.

    По словам заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского, для Красноярского края оптовики устанавливали экономически обоснованные цены, а нажиться решили на других регионах. Завышение цен на маски имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса.

    Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, напомнил, что это уже второе дело о картеле поставщиков медицинских масок в России. Несмотря на неоднократные предупреждения ФАС о недопустимости такого поведения, некоторые поставщики, пользуясь ситуацией, вступают в ценовые сговоры. Законом за это предусмотрена административная ответственность в виде оборотных штрафов для юридических лиц и уголовная ответственность для должностных лиц компаний.

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