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    Вступили в силу поправки о системе антимонопольного комплаенса

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    Вступили в силу поправки об антимонопольном комплаенсе. В 135-ФЗ «О защите конкуренции» теперь предусмотрено, что хозяйствующий субъект в целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения вправе организовать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

    Для организации такой системы хозяйствующий субъект принимает внутренний акт (внутренние акты) и (или) применяет иные внутренние акты, в том числе другого лица из числа лиц, входящих в одну с ним группу лиц, если такие внутренние акты распространяются на этого хозяйствующего субъекта.

    Такие внутренние акты в совокупности должны содержать:

    • требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
    • меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом таких рисков;
    • меры, направленные на осуществление контроля за функционированием системы антимонопольного комплаенса;
    • порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом (внутренними актами);
    • информацию о должностном лице, ответственном за функционирование данной системы в организации.

    Допускается включение в них дополнительных требований к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

    Информацию о принятии соответствующего внутреннего акта хозяйствующий субъект должен разместить на своем сайте в сети «Интернет».

    Внутренние акты (их проекты) можно направить в ФАС для проверки их соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Ведомство должно в течение 30 дней рассмотреть представленные документы и дать заключение.

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