Минфин учтет предложения госкомпаний при корректировке поправок к 223-ФЗ

Министерство финансов РФ учтет предложения госкомпаний при корректировке поправок к закону о закупках госкомпаний. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров.

Министерство представило два законопроекта о внесении изменений в 223-ФЗ. Оба документа уже прошли межведомственное согласование и внесены на рассмотрение правительства.

Один из законопроектов предусматривает установление единых требований к банковским гарантиям по обеспечению заявок и исполнению договоров при проведении конкурентных закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Банковские гарантии могут предоставлять только те банки, которые включены в перечень банков, имеющих право выдавать банковские гарантии в соответствии с 44-ФЗ. В настоящее время в этот перечень входит более 180 банков.

Другое положение законопроекта предусматривает, что банковские гарантии, выдаваемые субъектам МСП для обеспечения заявок или исполнения контрактов с госкомпаниями, должны включаться в единый реестр банковских гарантий, который ведется в рамках Единой информационной системы в сфере закупок.

Еще одно положение законопроекта предусматривает наделение правительства РФ полномочиями по утверждению формы банковской гарантии, формы требования об осуществлении выплаты по гарантии, дополнительных требований к банковским гарантиям.

По мнению руководителя департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяны Демидовой, это позволит в перспективе перейти на электронные банковские гарантии и, соответственно, уйти от бумажных документов. Кроме того, позволит автоматизировать анализ информации по банковским гарантиям.

Другой законопроект направлен на устранение конфликта интересов при проведении госзакупок и закупок госкомпаний. Документ уточняет условия, при которых может возникнуть конфликт интересов при проведении госзакупок, расширяет перечень лиц, которые должны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, уточняет перечень лиц, которые не могут входить в состав конкурсных комиссий и т.п. В закупках госкомпаний, законопроект предусматривает введение требования к руководству госкомпании и членам конкурсных комиссий о принятии ими мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.