Рассматривать жалобы будут по новому регламенту

Федеральная антимонопольная служба России разместила проект приказа «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства» для общественных обсуждений. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект приказа предусматривает утверждение сроков и последовательности административных процедур (действий), осуществляемых ФАС России в процессе предоставления госуслуги по рассмотрению жалоб.
Сейчас нормативно закрепленный регламент предоставления услуги по рассмотрению жалоб в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции отсутствует, что приводит к невозможности единообразного правоприменения норм этой статьи как судами, так и территориальными УФАС.
В ведомстве полагают, что утверждение нового административного регламента позволит установить единый унифицированный порядок действий антимонопольного органа при предоставлении госуслуги по рассмотрению жалоб на проведение обязательных в соответствии с законодательством РФ процедур торгов, закупок отдельными видами юрлиц, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, тем самым устранив ошибки правоприменения.