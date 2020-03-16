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    Кто может не раскрывать консолидированную финансовую отчетность

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    Правительство РФ разрешило отдельным компаниям не включать в раскрываемую консолидированную финансовую отчетность ряд сведений. Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 232, опубликованном на портале правовой информации.

    Документ определяет перечень организаций, которые вправе не включать в раскрываемую в соответствии с международными стандартами консолидированную финансовую отчетность сведений, предусмотренных законом о рынке ценных бумаг, законом об акционерных обществах и законом о банках.

    Особый порядок раскрытия консолидированной финансовой отчетности установлен для компаний, попавших или рискующих попасть под иностранные санкции, организаций оборонно-промышленного комплекса и уполномоченных банков при исполнении гособоронзаказа.

    Одновременно утверждается перечень сведений, которые могут не включаться в раскрываемую консолидированную финансовую отчетность.

    Постановление вступает в силу 14 марта.

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