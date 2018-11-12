Первые закупки по ТКО опубликованы на ЭТП ГПБ

Бурятский оператор по ТКО разместил первые закупки на ЭТП ГПБ, приглашаем к участию поставщиков!

Все закупки относятся к услугам транспортирования ТКО в различных районах Улан-Удэ (респ. Бурятия).





1. Предмет закупки: услуги по транспортированию ТКО в г. Улан-Удэ (Октябрьский р-н), НМЦК 402 385 536 р.

Дата окончания приема заявок: 26.11.2018, дата окончания срока рассмотрения заявок 27.11.2018. Подробная информация доступна по ссылке.

2. Предмет закупки: услуги по транспортированию ТКО в г. Улан-Удэ (), НМЦК 186 461 568 р.

Дата окончания приема заявок: 26.11.2018, дата окончания срока рассмотрения заявок 27.11.2018. Подробная информация доступна по ссылке.





3. Предмет закупки: услуги по транспортированию ТКО в г. Улан-Удэ (Железнодорожный р-н), НМЦК 299 226 600 р.

Дата окончания приема заявок: 26.11.2018, дата окончания срока рассмотрения заявок 27.11.2018. Подробная информация доступна по ссылке.