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    Первые закупки по ТКО опубликованы на ЭТП ГПБ

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    Бурятский оператор по ТКО разместил первые закупки на ЭТП ГПБ, приглашаем к участию поставщиков!

    Все закупки относятся к услугам транспортирования ТКО в различных районах Улан-Удэ (респ. Бурятия). 


    1. Предмет закупки: услуги по транспортированию ТКО в г. Улан-Удэ (Октябрьский р-н), НМЦК 402 385 536 р. 


    Дата окончания приема заявок: 26.11.2018, дата окончания срока рассмотрения заявок 27.11.2018. Подробная информация доступна по ссылке


    2. Предмет закупки: услуги по транспортированию ТКО в г. Улан-Удэ (Советский р-н), НМЦК 186 461 568 р. 

    Дата окончания приема заявок: 26.11.2018, дата окончания срока рассмотрения заявок 27.11.2018. Подробная информация доступна по ссылке


    3. Предмет закупки: услуги по транспортированию ТКО в г. Улан-Удэ (Железнодорожный р-н), НМЦК 299 226 600 р.

    Дата окончания приема заявок: 26.11.2018, дата окончания срока рассмотрения заявок 27.11.2018. Подробная информация доступна по ссылке

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