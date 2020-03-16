Разъяснены особенности заполнения форм, содержащий гостайну

Федеральное казначейство разъяснило особенности заполнения форм, предусмотренных порядком направления сведений для включения в реестр контрактов, содержащий гостайну. Соответствующая информация содержится в письме Казначейства России №07-04-05/03-3771.

В письме разъясняются нюансы заполнения форм «Сведения о заключенном контракте (его изменении)», «Сведения об исполнении (о расторжении) контракта», прилагающихся к порядку формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, а также направления Федеральным казначейством заказчику сведений, извещений и протоколов.

Специалисты ведомства отметили, что если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, поле «Количество» раздела III «Объект закупки» формы «Сведения о заключенном контракте (его изменении)» заказчиком не заполняется.

Также, контроль соответствия полей «Цена контракта в валюте», «Цена контракта в рублях» полю «Итого» раздела III «Объект закупки» формы «Сведения о заключенном контракте (его изменении)» территориальным органом Федерального казначейства не осуществляется. При этом в случае возникновения в прикладном программном обеспечении информационной системы «Автоматизированная система Федерального казначейства» технических проблем при регистрации сведений, в связи с несоответствием указанных полей, территориальным органам Федерального казначейства необходимо завести обращение в подсистеме управления процессами эксплуатации СУЭ ФК о снятии контроля соответствия соответствующих полей и приложить к обращению скан-копию рассматриваемого письма.

В случае представления в территориальный орган Федерального казначейства указанных форм, содержащих сведения, составляющие гостайну, такие документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства о защите государственной тайны, в том числе поля «гриф секретности» и «Пункт перечня» должны быть заполнены.

Если же представляются соответствующие документы, не содержащие сведения, составляющие гостайну, на бумажном носителе, они распечатываются по утвержденной форме, в том числе распечатывается «Обратная сторона последней страницы». При этом поле «гриф секретности» не заполняется или в нем указывается «Несекретно».

Кроме того, поле «Уч. №» распечатывается на каждой странице формы за исключением последней страницы, поле «Номер страницы», «Всего страниц» распечатываются на каждой странице.