Соглашение о сотрудничестве между Советом муниципальных образований Московской области и ЭТП ГПБ

12 марта в 14.00 в Московской областной Думе по адресу: г. Москва, Проспект Мира 72, 8-й этаж, в зале фракции «Единая Россия», состоялось заседание президиума Совета муниципальных образований Московской области, на котором в торжественной обстановке было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Советом и ЭТП ГПБ.

Некоммерческая ассоциация «Совет муниципальных образований Московской области» является совещательным органом глав муниципальных образований Московской области, в соответствии с Уставом определяющим взаимодействие с органами власти и общественными организациями

Соглашение подписано с целью совместной реализации программ Московской области, а именно:

Государственной программы «Московской области Строительство объектов социальной инфраструктуры»;

Государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

Программы направлены на повышение уровня комфортного проживания и обеспечения населения Московской области объектами социального значения, на территории муниципальных образований – членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Московской области», путем использования сервисной модели ЭТП ГПБ, расширенного банковского сопровождения и использования преимуществ системы управления инвестиционного проекта IPM.