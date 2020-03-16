Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Соглашение о сотрудничестве между Советом муниципальных образований Московской области и ЭТП ГПБ

    Соглашение о сотрудничестве между Советом муниципальных образований Московской области и ЭТП ГПБ

    Поделиться

    12 марта в 14.00 в Московской областной Думе по адресу: г. Москва, Проспект Мира 72, 8-й этаж, в зале фракции «Единая Россия», состоялось заседание президиума Совета муниципальных образований Московской области, на котором в торжественной обстановке было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Советом и ЭТП ГПБ.

    Некоммерческая ассоциация «Совет муниципальных образований Московской области» является совещательным органом глав муниципальных образований Московской области, в соответствии с Уставом определяющим взаимодействие с органами власти и общественными организациями

    Соглашение подписано с целью совместной реализации программ Московской области, а именно:

    • Государственной программы «Московской области Строительство объектов социальной инфраструктуры»;
    • Государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы». 

    Программы направлены на повышение уровня комфортного проживания и обеспечения населения Московской области объектами социального значения, на территории муниципальных образований – членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Московской области», путем использования сервисной модели ЭТП ГПБ, расширенного банковского сопровождения и использования преимуществ системы управления инвестиционного проекта IPM.

    Единая Россия, Московская областная Дума, государственные программы, Совет муниципальных образований Московской области, ЭТП ГПБ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить