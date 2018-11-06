«Газпром добыча Надым» переходит на электронный документооборот с поставщиками

«Газпром добыча Надым» приглашает поставщиков перейти к обмену электронными документами в ЭДО ЭТП ГПБ.

Электронный документооборот позволит оперативно обмениваться документами в рамках осуществления процедур исполнения контракта и снизить издержки на отправку.

Как перейти на электронный документооборот?

1. Зарегистрироваться в ЭДО ЭТП ГПБ

2. Активировать тариф «Партнерский» через личный кабинет ЭТП ГПБ или ЭДО

3. Отправить приглашение к обмену электронными документами в адрес «Газпром добыча Надым» (ИНН 8903019871 / КПП 997250001)

Для этого

a. Войдите в личный кабинет ЭДО

b. Перейдите в раздел «Контакты» - «Пригласить нового»

c. Введите ИНН и нажмите «Искать»

d. В появившемся окне поставьте чек-бокс напротив нужного контрагента (ИНН 8903019871 КПП 997250001) и нажмите отправить приглашение





е. В следующем окне нажмите «Отправить»

Электронный документооборот (ЭДО ЭТП ГПБ) обеспечивает обмен через интернет любыми типами и форматами документов, включая юридически значимые: универсальные передаточные документы, в том числе корректировочные, ТОРГ-12, счета-фактуры, акты, накладные, договора и любые другие неформализованные документы, включая скан-образы, чертежи и рисунки.

ООО «Газпром добыча Надым» является 100-процентным дочерним обществом ПАО «Газпром». Основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата. Совокупный объем торгов, размещенных на ЭТП ГПБ - 2231 закупка на общую сумму 8,4 млрд. руб.

По вопросам, связанным с работой ЭДО, ждем ваших обращений на edo@etpgpb.ru или по тел.: +7 (495) 276-00-51 доб. 207