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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / «Газпром добыча Надым» переходит на электронный документооборот с поставщиками

    «Газпром добыча Надым» переходит на электронный документооборот с поставщиками

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    «Газпром добыча Надым» приглашает поставщиков перейти к обмену электронными документами в ЭДО ЭТП ГПБ.

    Электронный документооборот позволит оперативно обмениваться документами в рамках осуществления процедур исполнения контракта и снизить издержки на отправку.

    Как перейти на электронный документооборот?

    1. Зарегистрироваться в ЭДО ЭТП ГПБ

    2. Активировать тариф «Партнерский» через личный кабинет ЭТП ГПБ или ЭДО

    3. Отправить приглашение к обмену электронными документами в адрес «Газпром добыча Надым» (ИНН 8903019871 / КПП 997250001)

    Для этого 

    a. Войдите в личный кабинет ЭДО

    b. Перейдите в раздел «Контакты» - «Пригласить нового»

    Регистрация в ЭДО ЭТП ГПБ

    c. Введите ИНН и нажмите «Искать»

    d. В появившемся окне поставьте чек-бокс напротив нужного контрагента (ИНН 8903019871 КПП 997250001) и нажмите отправить приглашение


    е. В следующем окне нажмите «Отправить»

    ЭДО добавление контрагента


    Электронный документооборот (ЭДО ЭТП ГПБ) обеспечивает обмен через интернет любыми типами и форматами документов, включая юридически значимые: универсальные передаточные документы, в том числе корректировочные, ТОРГ-12, счета-фактуры, акты, накладные, договора и любые другие неформализованные документы, включая скан-образы, чертежи и рисунки.

    ООО «Газпром добыча Надым» является 100-процентным дочерним обществом ПАО «Газпром». Основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата. Совокупный объем торгов, размещенных на ЭТП ГПБ - 2231 закупка на общую сумму 8,4 млрд. руб.

    По вопросам, связанным с работой ЭДО, ждем ваших обращений на edo@etpgpb.ru или по тел.: +7 (495) 276-00-51 доб. 207


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