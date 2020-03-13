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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Приглашаем поставщиков пройти предквалификацию ГК Газпром по строительному контролю.

    Приглашаем поставщиков пройти предквалификацию ГК Газпром по строительному контролю.

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    Опубликована предквалификация по виду деятельности: "Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая. Строительный контроль при производстве работ по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению линейных объектов (трубопроводов, автомобильных и железных дорог, линий электропередач и др.)".

    Цель предквалификации поставщиков - формирование реестра потенциальных участников конкурентных закупок группы «Газпром». В реестр будут внесены поставщики, способные производить необходимые виды ТРУ, соответствующие установленным требованиям к производственным процессам, качеству, экологичности и безопасности.

    Результатом проведенной Предквалификации является решение о включении или об отказе во включении участника Предквалификации в Реестр потенциальных участников конкурентных закупок Группы «Газпром» по определенным видам поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, размещенный на официальном Интернет-сайте ПАО «Газпром».

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