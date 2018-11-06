Запуск единого агрегатора торговли откладывается до марта 2019 г.

Полноценный запуск единого агрегатора торговли «Березка» перенесён на март 2019 г. Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что федеральные органы власти и их подведомственные учреждения обязаны проводить закупки малого объема — до 100 тыс. руб. или до 400 тыс. руб. с помощью «Березки» с 1 марта следующего года. Изначально полноценный запуск единого агрегатора торговли планировался на 1 ноября текущего года. Но с этого момента возможно будет проводить на агрегаторе только закупки канцелярских товаров.

Напомним, в апреле текущего года было принято решение о создании Единого агрегатора торговли. Согласно правительственному распоряжению, агрегатор должен был с 1 июля функционировать в пилотном режиме, с этого момента госзаказчики могли на добровольной основе использовать возможности агрегатора. А с 1 ноября 2018 г. использование агрегатора при госзакупках малого объема должно было стать обязательным для федеральных органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений.

Большинство игроков рынка закупок, а также проект «За честные закупки» ОНФ выступило с критикой агрегатора. Основная претензия участников рынка закупок предъявляется к финансовой модели работы «Березки» — регламент работы агрегатора предусматривает взимание платы с победителя закупки, тогда как сами электронные магазины ЭТП и аналогичные сервисы региональных органов власти работают на безвозмездной основе. В свою очередь ОНФ потребовал пересмотра концепции создания «Березки». Одно из принципиальных замечаний касается все той же финансовой модели работы агрегатора. По оценке активистов, на агрегаторе стоимость отдельных закупок обходится на 30% дороже, чем рыночная цена. При этом отмечается, что до недавнего времени на площадке было проведено всего 8 закупок — все у единственного поставщика. Соответственно, снижения цены от начальной не было, а в ряде случаев она оказалась выше среднерыночной.