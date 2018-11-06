Минфин определил новые условия допуска отдельных иностранных товаров к госзакупкам

В Министерстве юстиций РФ прошел регистрацию приказ Минфина, который устанавливает условия допуска к конкурентным закупкам отдельных товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств. Кроме этого, утвержден перечень соответствующих товаров. Документ вступает в силу с 5 ноября.

В нем определены преимущества в размере 15% и порядок их применения при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, которые предоставляются участникам, заявки которых содержат исключительно предложения о поставке отдельных товаров из государств – членов ЕАЭС. При этом подтверждением страны происхождения товаров, включенных в указанный перечень является декларирование участником в заявке наименования страны его происхождения.

Также установлен запрет замены страны происхождения соответствующих товаров при исполнении контракта, за исключением случая замены товара товаром евразийского происхождения. Запрещено объединять в одной закупке товары, которые включены и не включены в утвержденный перечень.