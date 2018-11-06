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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфин определил новые условия допуска отдельных иностранных товаров к госзакупкам

    Минфин определил новые условия допуска отдельных иностранных товаров к госзакупкам

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    В Министерстве юстиций РФ прошел регистрацию приказ Минфина, который устанавливает условия допуска к конкурентным закупкам отдельных товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств. Кроме этого, утвержден перечень соответствующих товаров. Документ вступает в силу с 5 ноября.

    В нем определены преимущества в размере 15% и порядок их применения при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, которые предоставляются участникам, заявки которых содержат исключительно предложения о поставке отдельных товаров из государств – членов ЕАЭС. При этом подтверждением страны происхождения товаров, включенных в указанный перечень является декларирование участником в заявке наименования страны его происхождения.

    Также установлен запрет замены страны происхождения соответствующих товаров при исполнении контракта, за исключением случая замены товара товаром евразийского происхождения. Запрещено объединять в одной закупке товары, которые включены и не включены в утвержденный перечень.

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