Научные организации начнут проводить закупки у единственного поставщика на сумму до 400 тыс. руб.

Президент России подписал закон о внесении изменений в закон «О контрактной системе». Теперь научные организации могут проводить закупки у единственного поставщика на сумму до 400 тыс. руб. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки в 44-ФЗ дают возможность государственные и муниципальные научным организациям проводить закупки у единственных поставщиков наравне с учреждениями культуры и образовательными организациями. Закон направлен на выработку единых подходов в сфере закупок научных и образовательных организаций.

До этого такая возможность была у учреждений культуры, образовательных организаций, зоопарков, планетариев, театров и других организаций, но общий объем закупок у таких поставщиков не мог превышать 20 млн руб., или 50% от годового объема закупок.

Научными организациями признаются юрлица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и общественное объединение научных работников, осуществляющие научную или научно-техническую деятельность в качестве основной. При этом научная организация вправе осуществлять образовательную деятельность по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, дополнительным профессиональным программам и программам профессионального обучения.