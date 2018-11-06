Минфин: Объем госзакупок вырос на 17%

Объем госзакупок за 9 месяцев 2018 г. составил 4,7 трлн руб., что на 17% больше аналогичного показателя 2017 г. Всего за три квартала 2018 г. госзаказчики заключили 2,53 млн контрактов. Соответственно средняя цена контракта в отчетном периоде выросла на 14,2%, до 1,85 млн руб. следует из материалов Минфина РФ.

Также отмечается, что за 9 месяцев текущего года было расторгнуто 107,9 тыс. контрактов на общую сумму 130,8 млрд руб. (на 75% и на 78,8% меньше аналогичных показателей прошлого года). Еще 643 тыс. закупок было признано несостоявшимися (это на 17,4% ниже аналогичного показателя 2017 г.). При этом наибольшее количество процедур было признано несостоявшимися по результатам проведения электронного аукциона (473,8 тыс. закупок общим объемом 1,81 трлн руб., в 2017 г. — 603,8 тыс. закупок на 1,79 трлн руб.).

Под обеспечение заключенных контрактов в отчетном периоде было выдано 334 тыс. банковских гарантий общим объемом 498 млрд руб. Годом ранее поставщикам под исполнение госконтрактов было выдано 397,7 тыс. банковских гарантий на общую сумму 625,5 млрд руб.

Минфин отмечает также, что за 9 месяцев госзаказчики разместили в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере госзакупок 2,26 млн извещений на 5,5 трлн руб. (69% от общего числа закупок, предусмотренных планами-графиками заказчиков на I-III кварталы текущего года).

С 1 июля текущего года госзаказчики получили возможность осуществлять закупки в форме новых электронных закупочных процедур: открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок, запрос предложений. По данным министерства, посредством таких процедур было размещено около 1,6 тыс. извещений, заключено немногим более 400 контрактов.

Большая часть контрактов была заключена по результатам закупочных процедур, проведенных на электронных торговых площадках (ЭТП) — 1,5 млн контрактов на 3,24 трлн руб. (1,4 контрактов на 2,5 трлн руб. годом ранее).

В топ-3 ЭТП входят «Сбербанк-АСТ (41% от общего числа контрактов, 24% от общего объема контрактов), «РТС-тендер» (33% и 30% соответственно), ЕЭТП (18% и 27%).

Объем экономии при проведении госзакупок по итогам 9 месяцев составил 203 млрд руб., что на 23% ниже показателя 2017 г. То есть, среднее значение снижения цены при осуществлении закупок составило 5,8%.

Более 50% закупок госзаказчиков в I-III кварталах текущего года осуществлялись у единственного поставщика. В отчетном периоде заказчиками было осуществлено 1,32 млн закупок у единственного поставщика общим объемом 2,77 трлн руб., что составило 52,4% от общего количества и 54,04% от общего объема заключенных в отчетном периоде контрактов.

Значительная часть таких контрактов осуществлена в результате конкурентных процедур — из-за признания их несостоявшимися. Общий объем таких закупок составил 1,9 трлн руб. (45,7% от общего числа заключенных контрактов и 68,6% от общего объема закупок у единственного поставщика).