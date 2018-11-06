Новые закупки секции 44-ФЗ

В секции торгов госзаказчиков регулярно публикуются закупочные процедуры в различных отраслях и регионах РФ.

Актуальные процедуры по состоянию на 7 ноября 2018:

1. Заказчик: ФКУ «ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ по Московской области» Минтруда России.

Предмет закупки: поставка компьютерного оборудования.

Дата окончания приема заявок: 09.11.2018, дата окончания срока рассмотрения заявок 12.11.2018. Подробная информация доступна по ссылке.







2. Заказчик: ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД г. Киров.

Предмет закупки: поставка бумаги для офисной техники.

Дата окончания приема заявок: 10.11.2018, дата окончания срока рассмотрения заявок 12.11.2018. Подробная информация доступна по ссылке.

Все закупки секции 44-ФЗ >>>





К участию приглашаются поставщики, аккредитованные на секции закупок 44-ФЗ, для аккредитации перейдите по ссылке Секция закупок по 44-ФЗ и заполните форму, применив Электронную подпись. Регистрация для поставщиков бесплатная, плата взимается только с победителя процедуры в размере, указанном в регламенте ЭТП ГПБ.

Для участников закупок на секции 44-ФЗ также, как и на остальных секциях, доступен сервис “Ускоренная аккредитация”, с которым регистрация займет всего 1 час (срок стандартной регистрации составляет 5 рабочих дней). Зарегистрироваться за 1 час>>>