В секции торгов госзаказчиков регулярно публикуются закупочные процедуры в различных отраслях и регионах РФ.
Актуальные процедуры по состоянию на 7 ноября 2018:
1. Заказчик: ФКУ «ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ по Московской области» Минтруда России.
Предмет закупки: поставка компьютерного оборудования.
Дата окончания приема заявок: 09.11.2018, дата окончания срока рассмотрения заявок 12.11.2018. Подробная информация доступна по ссылке.
2. Заказчик: ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД г. Киров.
Предмет закупки: поставка бумаги для офисной техники.
Дата окончания приема заявок: 10.11.2018, дата окончания срока рассмотрения заявок 12.11.2018. Подробная информация доступна по ссылке.
К участию приглашаются поставщики, аккредитованные на секции закупок 44-ФЗ, для аккредитации перейдите по ссылке Секция закупок по 44-ФЗ и заполните форму, применив Электронную подпись. Регистрация для поставщиков бесплатная, плата взимается только с победителя процедуры в размере, указанном в регламенте ЭТП ГПБ.
Для участников закупок на секции 44-ФЗ также, как и на остальных секциях, доступен сервис “Ускоренная аккредитация”, с которым регистрация займет всего 1 час (срок стандартной регистрации составляет 5 рабочих дней). Зарегистрироваться за 1 час>>>