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    Новые закупки секции 44-ФЗ

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    В секции торгов госзаказчиков регулярно публикуются закупочные процедуры в различных отраслях и регионах РФ. 

    Актуальные процедуры по состоянию на 7 ноября 2018: 

    1. Заказчик: ФКУ «ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ по Московской области» Минтруда России.

    Предмет закупки: поставка компьютерного оборудования.  

    Дата окончания приема заявок: 09.11.2018, дата окончания срока рассмотрения заявок 12.11.2018. Подробная информация доступна по ссылке


    2. Заказчик: ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД г. Киров.

    Предмет закупки: поставка бумаги для офисной техники

    Дата окончания приема заявок: 10.11.2018, дата окончания срока рассмотрения заявок 12.11.2018. Подробная информация доступна по ссылке. 


    Все закупки секции 44-ФЗ >>>


    К участию приглашаются поставщики, аккредитованные на секции закупок 44-ФЗ, для аккредитации перейдите по ссылке Секция закупок по 44-ФЗ и заполните форму, применив Электронную подпись. Регистрация для поставщиков бесплатная, плата взимается только с победителя процедуры в размере, указанном в регламенте ЭТП ГПБ.

    Для участников закупок на секции 44-ФЗ также, как и на остальных секциях, доступен сервис “Ускоренная аккредитация”, с которым регистрация займет всего 1 час (срок стандартной регистрации составляет 5 рабочих дней). Зарегистрироваться за 1 час>>>




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