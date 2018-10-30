Отчет исполнителей по гособоронзаказу

В соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 47 "О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности" Приказом Министра обороны РФ от 8 октября 2018 г. № 554* определены :

порядок и сроки представления организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, в которых созданы военные представительства Министерства обороны РФ, отчета об исполнении государственного контракта, контракта, предусмотренного Правилами ведения организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности;

порядок истребования указанного отчета у иных организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, и сроки его представления.



Согласно Приложению к вышеназванному Приказу Министра обороны РФ:

Отчет представляется организацией в форме электронного документа в Министерство обороны РФ ежемесячно не позднее 10 числа календарного месяца, следующего за отчетным. Отчет в электронном виде подписывается руководителем организации или уполномоченным им должностным лицом с применением усиленной квалифицированной электронной подписи;



Иные организации представляют отчет в Министерство обороны в течение 10 дней со дня его получения. Такой отчет составляется иной организацией по состоянию на дату, указанную в запросе, и направляется на бумажном носителе на имя заместителя Министра обороны РФ, подписавшего запрос, с соблюдением требований законодательства РФ о защите государственной тайны и иной информации ограниченного доступа.



Таким образом, в соответствии с названным Приказом Министерства Обороны РФ исполнители по гособоронзаказу, где созданы военные представительства, должны будут отчитаться об исполнении контрактов.

Приказ Министра обороны РФ от 8 октября 2018 г. № 554 вступает в силу с 30 октября 2018 г.

*Приказ Министра обороны РФ от 8 октября 2018 г. N 554"Об определении порядка и сроков представления организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, в которых созданы военные представительства Министерства обороны Российской Федерации, отчета об исполнении государственного контракта, контракта, предусмотренного Правилами ведения организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 47, а также порядка истребования указанного отчета у иных организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, и сроков его представления"// www.pravo.gov.ru.



