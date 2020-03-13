Предквалификация Группы «Газпром»

Опубликована предквалификация по виду деятельности: "Производство общестроительных и специальных работ при диагностическом обследовании, техническом обслуживании и ремонте".

Цель предквалификации поставщиков - формирование реестра потенциальных участников конкурентных закупок группы «Газпром». В реестр будут внесены поставщики, способные производить необходимые виды ТРУ, соответствующие установленным требованиям к производственным процессам, качеству, экологичности и безопасности.

Результатом проведенной Предквалификации является решение о включении или об отказе во включении участника Предквалификации в Реестр потенциальных участников конкурентных закупок Группы «Газпром» по определенным видам поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, размещенный на официальном Интернет-сайте ПАО «Газпром».

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