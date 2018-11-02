Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Изменены сведения реестров контрактов

    Изменены сведения реестров контрактов

    Автор: Бусарова Е.
    Поделиться

    О том, каким образом заказчикам, осуществляющим закупки в соответствии с ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", необходимо вести реестры контрактов, законодатель прописал в Постановлении Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084*.


    Однако Правительство РФ своим Постановлением от 22 октября 2018 г. № 1257 изменило состав сведений, подлежащих включению в реестры.


    Согласно  п.3 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками и п.4 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну в вышеназванные реестры не включается информация о закупочных процедурах, осуществляемых органами государственной охраны в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны. 

    Данное законодательное новшество (новая редакция Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084) вступило в силу с 01 ноября 2018 года. 

      *см. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну"

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить