Изменены сведения реестров контрактов

О том, каким образом заказчикам, осуществляющим закупки в соответствии с ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", необходимо вести реестры контрактов, законодатель прописал в Постановлении Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084*.

Однако Правительство РФ своим Постановлением от 22 октября 2018 г. № 1257 изменило состав сведений, подлежащих включению в реестры.

Согласно п.3 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками и п.4 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну в вышеназванные реестры не включается информация о закупочных процедурах, осуществляемых органами государственной охраны в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны.

Данное законодательное новшество (новая редакция Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084) вступило в силу с 01 ноября 2018 года.

*см. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну"