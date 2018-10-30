ПАО «НОВАТЭК» приглашает поставщиков к участию в квалификационном отборе

ПАО «НОВАТЭК» объявляет о проведении открытого квалификационного отбора претендентов на поставку МТР по категории: «ФОНТАННАЯ АРМАТУРА И КОЛОННЫЕ ГОЛОВКИ».



Для того, чтобы принять участие в квалификационном отборе, претендент:

- Предоставляет на электронный адрес qualification@novatek.ru официальное письмо на бланке организации в срок до 02.11.2018 г., подтверждающее участие в процедуре квалификации с указанием даты предоставления необходимых документов в срок до 09.11.2018 г. При подтверждении участия просим указать назначенное ответственное лицо, контактную информацию (Ф.И.О / должность / email / телефоны: мобильный и рабочий).

Основные условия проведения квалификационного отбора: организация-претендент, как участник квалификационного отбора, должна подтвердить обладание достаточной профессиональной и технической компетенцией, опытом и репутацией, финансовыми ресурсами, материальными и техническими возможностями, чтобы качественно и в срок исполнить обязательства в случае заключения договора. Организации, успешно прошедшие квалификационный отбор, в дальнейшем будут допущены к процедурам выбора на поставку МТР по указанной категории. Организации, успешно прошедшие квалификационный отбор и получившие статус «квалифицирован», обязаны один раз в год подтверждать полученный статус путем повторного прохождения процедуры и предоставления необходимых документов.

Настоящее извещение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта и не имеет соответствующих правовых последствий. Подача извещения на участие в квалификационном отборе не должна быть истолкована как намерение или обязательство ПАО «НОВАТЭК», выраженное или подразумеваемое, считать себя заключившим договор на основании настоящего извещения, а также на основании направления извещения в рамках проводимой процедуры квалификационного отбора. ПАО «НОВАТЭК» оставляет за собой право отказаться от проведения квалификационного отбора на любом этапе данной процедуры без объяснения причин, не неся при этом ответственности перед организациями, изъявившими желание участвовать в данной процедуре.