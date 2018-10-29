ФАС предлагает ужесточить требования для приобретения технологий и нематериальных активов

Федеральная антимонопольная служба РФ предлагает ужесточить требования для приобретения технологий и нематериальных активов. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

ФАС предлагает обозначить дополнительные критерии, чтобы определять доминирующих владельцев крупных инфраструктурных и интернет-платформ. Отмечается, что они должны обладать определённой «рыночной властью».

Также, законопроектом предлагается ввести новое понятие — «сетевой эффект». Под ним ФАС подразумевает зависимость потребительной корзины товара от количества пользователей одной и той же группы (прямой сетевой эффект). Под косвенным сетевым эффектом понимается та ситуация, когда ценность товара для одних потребителей меняется, а для другой — растёт или уменьшается.

Кроме того предлагается введение сетевых алгоритмов. Они должны анализировать рынки и подстраивать цены. При этом, когда компании используют такие алгоритмы для оптимизации взаимоотношений с конкурентами, могут возникать картельные сговоры. Чтобы избежать этого, ФАС предлагает закрепить более жёсткие требования, связанные с приобретением технологий и других нематериальных активов. В частности, нужно ввести новое условия контроля сделок в том случае, если их объём превышает семь миллиардов рублей.

Необходимо определить жёсткие последствия неисполнения предписания антимонопольного органа. Например, за такие действия могут выдать принудительную лицензию на использование изобретения и запрет на его продажу в России. Всё это будет происходить в судебном порядке.

ФАС также предлагает исключить «иммунитеты» для применения антимонопольного законодательства к объёмам интеллектуальной собственности.