ФАС предложит легализовать импорт товаров без разрешения владельцев брендов

Федеральная антимонопольная служба России подготовила поправки в Гражданский кодекс, которые легализуют импорт в Россию без разрешения владельцев товарных знаков, из-за неспособности удовлетворить потребности граждан за счет внутренних ресурсов.

В случае если поправки примут, с 2021 г. будет разрешен ввоз иностранных товаров, при этом становиться официальным дилером необходимости не будет. Новые поправки не касаются товаров с локализованным производством.

Также предстоит разрешить противоречия с правилами Евразийского экономического союза. Не все страны-участницы разрешают параллельный импорт. Необходимо добиться согласия всех членов союза, пока против выступает Белоруссия. Также следует отработать механизмы контроля качества импортных товаров, чтобы потребители могли пользоваться ими без вреда для здоровья.