Сайты нарушителей антимонопольного законодательства будут блокироваться

Федеральная антимонопольная служба России подготовила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят блокировать сайты операторов связи и интернет-компаний, нарушивших антимонопольное законодательство. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве предлагают, чтобы суд выносил решение о блокировке, затем информация об этом поступала бы в Роскомнадзор, который, в свою очередь, давал команду операторам связи ограничить доступ к ресурсу.

Блокировать сайты предлагается на срок до 90 дней. При этом предусматривается, что ресурс может быть разблокирован, как только компания устранит нарушение.