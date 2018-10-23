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    Сайты нарушителей антимонопольного законодательства будут блокироваться

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    Федеральная антимонопольная служба России подготовила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят блокировать сайты операторов связи и интернет-компаний, нарушивших антимонопольное законодательство. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.


    В ведомстве предлагают, чтобы суд выносил решение о блокировке, затем информация об этом поступала бы в Роскомнадзор, который, в свою очередь, давал команду операторам связи ограничить доступ к ресурсу.


    Блокировать сайты предлагается на срок до 90 дней. При этом предусматривается, что ресурс может быть разблокирован, как только компания устранит нарушение.

    антимонопольная служба, связь, интернет-компан
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