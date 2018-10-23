Законопроект о повышении эффективности госзакупок рассмотрят в Госдуме

В комитете Государственной Думы РФ по экономической политике инновационному развитию и предпринимательству порекомендовали нижней палате парламента принять законопроект о повышении эффективности контроля в сфере госзакупок. Такой документ внесен на рассмотрение Правительством РФ.

Новый законопроект направлен на установление порядка контроля в сфере закупок на федеральном, местном и региональном уровне, а также для эффективности оценки контрольно-надзорных органов.

Напомним, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что законопроект позволит снять с муниципалитетов определенную нагрузку, перераспределяя полномочия с местного на региональный уровень.