Госкомпании будут участвовать в национальных проектах

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин обратился к главам госкомпаний и корпораций с требованием представить предложения по возможному вкладу в национальные программы. Глава государства отметил, что госкомпании обязаны участвовать в проектах развития, потому что для этих целей они и создавались.

Теперь предложения по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва ждут от руководителей ВЭБа, «Газпрома», «Ростеха», «Ростелекома», «Роснефти», «Росатома» и других структур с госучастием.

Кроме этого, государство видит важным партнером в реализации планов развития частный бизнес. Сейчас есть задача – предложить инвесторам, частным компаниям действительно перспективные, выгодные проекты, чтобы они могли развиваться, создавать новые рабочие места, наращивать экспорт, выходить на глобальные рынки.

Напомним, что по инициативе президента России в 2018 г. в список новых национальных проектов включено 13 позиций. Приоритетами на ближайшие шесть лет стали здравоохранение, демография, развитие инфраструктуры, цифровая экономика, дорожное строительство, образование, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, поддержка производительности труда, развитие малого и среднего предпринимательства, экология, наука и культура.