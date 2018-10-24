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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Госкомпании будут участвовать в национальных проектах

    Госкомпании будут участвовать в национальных проектах

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    На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин обратился к главам госкомпаний и корпораций с требованием представить предложения по возможному вкладу в национальные программы. Глава государства отметил, что госкомпании обязаны участвовать в проектах развития, потому что для этих целей они и создавались.


    Теперь предложения по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва ждут от руководителей ВЭБа, «Газпрома», «Ростеха», «Ростелекома», «Роснефти», «Росатома» и других структур с госучастием.


    Кроме этого, государство видит важным партнером в реализации планов развития частный бизнес. Сейчас есть задача – предложить инвесторам, частным компаниям действительно перспективные, выгодные проекты, чтобы они могли развиваться, создавать новые рабочие места, наращивать экспорт, выходить на глобальные рынки.


    Напомним, что по инициативе президента России в 2018 г. в список новых национальных проектов включено 13 позиций. Приоритетами на ближайшие шесть лет стали здравоохранение, демография, развитие инфраструктуры, цифровая экономика, дорожное строительство, образование, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, поддержка производительности труда, развитие малого и среднего предпринимательства, экология, наука и культура.

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