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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Общая сумма льготных кредитов для малого бизнеса в 2019 г. составит триллион рублей

    Общая сумма льготных кредитов для малого бизнеса в 2019 г. составит триллион рублей

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    Объем льготных кредитов малому бизнесу в 2019 г. составит около 1 трлн руб. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.


    Министр отметил, что в планах упрощение работы для малых предприятий. Для этого предлагается продлить на два года мораторий по проверкам, освободить индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенный режим налогообложения и использующих контрольно-кассовую технику, от подачи налоговых деклараций.


    Также будет расширен доступ малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, продлится программа льготного кредитования. Целью этого нацпроекта является увеличение доли малого и среднего бизнеса до трети от всего объема экономики. Сегодня этот показатель составляет чуть больше 22%.

    бизнес, нацпроект, кредит
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