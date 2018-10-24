Общая сумма льготных кредитов для малого бизнеса в 2019 г. составит триллион рублей

Объем льготных кредитов малому бизнесу в 2019 г. составит около 1 трлн руб. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Министр отметил, что в планах упрощение работы для малых предприятий. Для этого предлагается продлить на два года мораторий по проверкам, освободить индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенный режим налогообложения и использующих контрольно-кассовую технику, от подачи налоговых деклараций.

Также будет расширен доступ малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, продлится программа льготного кредитования. Целью этого нацпроекта является увеличение доли малого и среднего бизнеса до трети от всего объема экономики. Сегодня этот показатель составляет чуть больше 22%.