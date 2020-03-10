Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020

С 26 по 28 февраля в Уфе прошло крупное событие нефтехимической отрасли – 6-я выездная конференция Даунстрим Россия-2020. Событие прошло при поддержке Министерства промышленности и энергетики Республики Башкортостан, в качестве основного спонсора выступил «Газпромбанк».

Со стороны ЭТП ГПБ мероприятие посетил с докладом «IPM: Цифровое решение для управления инвестициями» Руководитель Дирекции по работе с клиентами Сергей Калинин. В рамках своего выступления эксперт представил сервисы и возможности площадки ЭТП ГПБ позволяющие обеспечить сквозную прозрачную цепочку реализации инвестиционного проекта, которую можно получить при полном замкнутом цикле и партнерстве основных участников.

В качестве преимуществ IPM ЭТП ГПБ были отмечены:

Функциональное наполнение решениями на всём жизненном цикле:

Единообразие информационных моделей и программных средств;

Взаимодействие между участниками проекта в едином информационном поле;

Централизованный и унифицированный репозиторий хранения данных проектов.

Широкий спектр сервисов для повышения эффективности проекта:

База знаний и аналитических материалов, подкрепляющих управленческие решения;

Актуальность информации для своевременного реагирования на изменения;

Контроль над ценовой политикой расходов.

Сервисы и возможности ЭТП ГПБ уже зарекомендовали себя в нефтехимическом секторе как эффективные цифровые решения нового поколения.

6-я конференция «Дуанстрим Россия 2020» - это профессиональная международная площадка, которая ежегодно собирает 150+ руководителей ВИНК, генеральных директоров, технических руководителей НПЗ, ГПЗ, НХП, инициаторов инвестиционных проектов переработки нефти и газа, нефтегазохимии из России и СНГ, отраслевые регуляторно-надзорные органы, лицензиаров технологий производства, разработчиков, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговые и проектно-строительные компании, поставщиков услуг.

Мероприятие посвящено обсуждению крупнейших инвестиционных проектов строительства и модернизации производственных мощностей, а также возможностей повышения эффективности действующих предприятий нефтегазопереработки и нефтегазохимии.