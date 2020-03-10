Российские IT-компании обратились в Минкомсвязь

Представители крупных российских IT-компаний обратились с просьбой в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не поддерживать инициативу Федеральной антимонопольной службы о регулировании результатов интеллектуальной деятельности, к которым относится, в том числе программное обеспечение, пишет РБК.

Совместное письмо на имя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева направили Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт».

Причиной обращения разработчиков стали поправки в закон «О защите конкуренции», подготовленные ФАС. Ведомство предлагает лишить разработчиков ПО, так называемого иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, тем самым расширяя ведомственные полномочия. Разработчики полагают, что подобное нововведение станет ударом для отрасли, так как сегодня они могут выбирать партнеров по необходимым компетенциям и выстраивать многоуровневые партнерские каналы. Однако, если законопроект ФАС все-таки будет принят, подобные действия окажутся вне закона независимо от того, нанесли ли они ущерб или нет.