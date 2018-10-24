Госзаказчиков призывают помогать бороться с картелями на торгах

28 декабря 2021 г.
График работы ЭТП ГПБ и ЕИС в новогодние праздники 2022Подробнее
21 декабря 2021 г.
В ближайшее время углеродные квоты станут товаромПодробнее
02 февраля 2022 г.
Цифровой Опросный Лист – новый способ создания закупки!Подробнее
28 января 2022 г.
Mercedes-Benz S-500, Недвижимость в Воронежской области, Мультифазная насосная станция Rosscor Holding B.V., Профилакторий Серовской ГРЭС — торги имуществом на ЭТП ГПБ в феврале 2022 годаПодробнее
28 января 2022 г.
Поставка топлива для реактивных двигателей, ремонт силовых установок, поставка сменных проточных частей турбодетандерных агрегатов — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
21 января 2022 г.
Имущество в Брянске, квартиры в ЯНАО, недвижимость в Тамбове — торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе-феврале 2022 годаПодробнее
21 января 2022 г.
Капитальный ремонт автодороги и услуги по обращению с отходами бурения — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
19 января 2022 г.
Продвижение товаров и услуг Поставщиков с помощью раздела «Спецпредложения»Подробнее
17 января 2022 г.
Автобус MAN Lion's, недвижимость в Москве, Нижнем Новгороде и Брянске — торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе-феврале 2022 годаПодробнее
17 января 2022 г.
Расчистка зеленых насаждений (для СМСП), услуги по спуску, монтажу и демонтажу подводной устьевой системы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
12 января 2022 г.
«Внутренний рынок» – должен стать своимПодробнее
10 января 2022 г.
Помещение в Москве, речное судно в Югре, недвижимость в Липецке, Тамбове и ЯНАО — торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе 2022 годаПодробнее
10 января 2022 г.
Модернизация буровой установки, расчистка зеленых насаждений (для СМСП), строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
29 декабря 2021 г.
Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»Подробнее
28 декабря 2021 г.
Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБПодробнее
26 декабря 2021 г.
Недвижимость в Москве, речное судно в Югре, физкультурно-оздоровительный комплекс в Липецке — торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе 2022 годаПодробнее
26 декабря 2021 г.
Строительно-монтажные работы, ремонт авиационных двигателей, аренда цистерн — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
21 декабря 2021 г.
Всероссийское совещание «Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru»Подробнее
21 декабря 2021 г.
Чек-лист по увеличению прибыли через закупки и масштабированию бизнесаПодробнее
21 декабря 2021 г.
Какие изменения ждут особые категории участников (СМП, СОНКО, учреждения УИС, организации инвалидов) с 01.01.2022 годаПодробнее
20 декабря 2021 г.
Недвижимость в Москве, помещение в Марий Эл, речное судно в Югре, физкультурно-оздоровительный комплекс в Липецке — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 годаПодробнее
20 декабря 2021 г.
Строительно-монтажные работы, поставка газовых труб, диэтаноламина и моноэтаноламина — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
10 декабря 2021 г.
Цифровое недропользование: торги в сфере недропользования переведены в электронный форматПодробнее
10 декабря 2021 г.
Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки.Подробнее
10 декабря 2021 г.
Новые требования к участникам по оптимизационному пакету поправок: что учесть? И как подготовиться?Подробнее
10 декабря 2021 г.
Казначейство России запускает новую ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ruПодробнее
10 декабря 2021 г.
Недвижимость в центре Москвы, здание с депозитарием, фирма, специализирующаяся на аренде — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 годаПодробнее
10 декабря 2021 г.
Работы по реконструкции, восстановление автономных источников электроснабжения, поставка трубопроводной арматуры — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
06 декабря 2021 г.
Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
06 декабря 2021 г.
Какие запросы о разъяснении вправе направить участник с 1 января?Подробнее
06 декабря 2021 г.
За что заказчиков штрафуют?Подробнее
05 декабря 2021 г.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тульской области, Производственная база в Новой Москве, историческое здание в центре Москвы — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 годаПодробнее
05 декабря 2021 г.
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
29 ноября 2021 г.
Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации?Подробнее
29 ноября 2021 г.
К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игрыПодробнее
29 ноября 2021 г.
Производственная база в Новой Москве, историческое здание в центре Москвы, квартира и офисы в Москве — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 годаПодробнее
29 ноября 2021 г.
Ремонт генерирующего оборудования Caterpillar, реконструкция комплекса доочистки, поставка трубы Ду 813 — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
26 ноября 2021 г.
Специализированный квалификационный отбор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»Подробнее
25 ноября 2021 г.
Регистрация в ГИС Торги по продаже государственного и муниципального имуществаПодробнее
22 ноября 2021 г.
Претензионная работа со стороны заказчика: 5 ключевых этапов и типовые ошибкиПодробнее
22 ноября 2021 г.
Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 годуПодробнее
22 ноября 2021 г.
Квартира и офис в Москве, спортивный комплекс, гараж на 13 машин — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 годаПодробнее
22 ноября 2021 г.
Поставка авиационного топлива, работы по реконструкции скважин, строительство объектов газораспределения — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
15 ноября 2021 г.
База отдыха в Тюмени, часть административного здания в Москве, комплекс по производству прямолинейных клееных деревянных изделий, автобус MERCEDES-BENZ SPRINTER 516— торги имуществом на ЭТП ГПБ в ноябре-декабре 2021 годаПодробнее
15 ноября 2021 г.
Автотранспортные услуги с привлечением СМСП, поставка газораспределительных станций и узлов обвязки скважин — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
08 ноября 2021 г.
Запрос котировок: правила игры с 01.01.2022Подробнее
08 ноября 2021 г.
Недвижимость в Москве, База отдыха «Лунная поляна» в Сочи, имущество в Калужской области — торги имуществом на ЭТП ГПБ в ноябре 2021 годаПодробнее
08 ноября 2021 г.
Работы по строительству трубопроводов для транспортировки газа до побережья Балтийского моря, услуги по организации и проведению процедур с целью завоза нефтепродуктов, поставка автоматизированных газораспределительных станций — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
01 ноября 2021 г.
ЗАКУПКА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТАПодробнее
01 ноября 2021 г.
Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45Подробнее
01 ноября 2021 г.
Нежилое помещение в центре Москвы, База отдыха «Лунная поляна» в Сочи, TOYOTA Camry в Москве, Мобильный комплекс MEGAMACS— торги имуществом на ЭТП ГПБ в ноябре 2021 годаПодробнее
01 ноября 2021 г.
Ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования, поставка топливных присадок, поставка гнутых отводов и днищ большого диаметра — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
28 октября 2021 г.
Замещение импорта – переходит в сферу гражданского контроляПодробнее
25 октября 2021 г.
Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленностиПодробнее
25 октября 2021 г.
Электронный конкурс - изменения с 01.01.2022 г. Процедура подробно, типовые ошибки участников, типовые ошибки заказчиков, на что обратить вниманиеПодробнее
25 октября 2021 г.
TOYOTA Camry, нежилое помещение в центре Москвы, творческая мастерская в Краснодаре – торги имуществом на ЭТП ГПБ в ноябре 2021 годаПодробнее
25 октября 2021 г.
Поставка основного гидрогенерирующего оборудования, ремонт и обслуживание блоков воздушных судов, работы по строительству поисковой скважины - крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
19 октября 2021 г.
Запуск ГИС ТоргиПодробнее
18 октября 2021 г.
ЗАКУПКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТАПодробнее
18 октября 2021 г.
Недвижимость и земля в центре Москвы, LEXUS LS 460, АЗС в Рязанской области — торги имуществом на ЭТП ГПБ в октябре-ноябре 2021 годаПодробнее
18 октября 2021 г.
Аренда судов портового флота, техническое обслуживание, строительство разведочных скважин — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
11 октября 2021 г.
«Газовый форум-2021»: ЭТП ГПБ о технологической платформе биллинга и портале ЕОГПодробнее
08 октября 2021 г.
Закупка продуктов питания – как учесть все требования закона и избежать рисковПодробнее
08 октября 2021 г.
Недвижимость в центре Москвы, LEXUS LS 460 в Москве, TOYOTA Land Cruiser — торги имуществом на ЭТП ГПБ в октябре 2021 годаПодробнее
08 октября 2021 г.
Транспортно-экспедиционные услуги, строительство, поставка алюминия — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
08 октября 2021 г.
БИМ-Ассоциация, ЭТП ГПБ и CUSTIS создадут цифровую BIM-платформу Санкт-ПетербургаПодробнее
07 октября 2021 г.
АО «Газстройпром» переводит закупки на ЭТП ГазпромбанкаПодробнее
04 октября 2021 г.
10 составляющих идеального технического задания для проведения закупкиПодробнее
04 октября 2021 г.
Достижение углеродной нейтральности: Правительство Сахалинской области и ЭТП ГПБ внедрят цифровые инструментыПодробнее
28 сентября 2021 г.
Уведомление об изменении тарифной модели с 1 октября 2021 годаПодробнее
27 сентября 2021 г.
В Самарской области запущен функциональный блок ГРОПодробнее
27 сентября 2021 г.
5 шагов к правильной заявке и победе в закупкеПодробнее
27 сентября 2021 г.
Творческая мастерская в Краснодаре, прогулочный катер «Princess-360», помещение в центре Москвы - торги имуществом на ЭТП ГПБ в октябре 2021 годаПодробнее
27 сентября 2021 г.
Строительно-монтажные работы, освоение скважин, поставка инертных материалов – крупные торги на ЭТП ГПБПодробнее
27 сентября 2021 г.
«Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа во Владимирской областиПодробнее
20 сентября 2021 г.
Бумажная форма закупки: когда можно проводить?Подробнее
20 сентября 2021 г.
Поставщикам придется отчитываться о своих расходахПодробнее
20 сентября 2021 г.
Жители России могут подать заявку на догазификацию через ГосуслугиПодробнее
20 сентября 2021 г.
Правомерно ли использование минимальной цены при определении НМЦКПодробнее
19 сентября 2021 г.
Страхование объектов на околоземной орбите, поставка оборудования и элементов инженерных систем — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
19 сентября 2021 г.
TOYOTA Land Cruiser, жилой комплекс в Краснодарском крае, квартира в Москве — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 годаПодробнее
10 сентября 2021 г.
Обеспечение заявок на участие в закупках: актуальные измененияПодробнее
10 сентября 2021 г.
Закупка программного обеспечения - рекомендации от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
10 сентября 2021 г.
Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные рискиПодробнее
09 сентября 2021 г.
Недвижимость в центре Москвы, жилой комплекс в Краснодаре, TOYOTA Land Cruiser — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 годаПодробнее
09 сентября 2021 г.
Обслуживание ВС Boeing 737 NG, поставка газового оборудования, строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
09 сентября 2021 г.
Хотят установить порядок закупок по Закону N 223-ФЗ у СМСП по принципу "электронного магазина"Подробнее
09 сентября 2021 г.
Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 годаПодробнее
06 сентября 2021 г.
Недвижимость в центре Москвы, база отдыха в Сочи, TOYOTA Land Cruiser — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 годаПодробнее
06 сентября 2021 г.
Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» аккредитован по новым требованиям 63-ФЗПодробнее
03 сентября 2021 г.
Закупка охранных услуг - описание алгоритма от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
03 сентября 2021 г.
Спорные вопросы при расчете и взыскании неустойки по 44-ФЗПодробнее
03 сентября 2021 г.
Интеграция модулей ледостойкой платформы, поставка литейных сплавов и едкого натра — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
02 сентября 2021 г.
Портал Единого оператора газификации адаптирован для мобильных устройствПодробнее
27 августа 2021 г.
Импортозамещение поставят на общественный контрольПодробнее
27 августа 2021 г.
Топ-8 типовых нарушений в закупках малого объемаПодробнее
27 августа 2021 г.
Банки отказались выдать гарантию - УФАС не включило данные о победителе госзакупки в РНППодробнее
27 августа 2021 г.
Земля и недвижимость в Химках, квартира в Москве, жилой комплекс в Краснодаре — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 годаПодробнее
27 августа 2021 г.
Строительство объектов газораспределения в регионах — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
20 августа 2021 г.
Объекты жилого комплекса КС Краснодарская, офисные помещения в Москве, квартира в Электростали — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 годаПодробнее
20 августа 2021 г.
Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ?Подробнее
20 августа 2021 г.
Как работать с кодами ОКПД 2 и КТРУ, применяем без ошибокПодробнее
20 августа 2021 г.
SOEX и ЭТП ГПБ заключили соглашение о сотрудничестве для развития сервиса ЕННПодробнее
16 августа 2021 г.
Актуальные правила работы с РНП: регламентированы сроки, новые формы обращений Подробнее
16 августа 2021 г.
Клуб в Тульской области, имущество в Новгородской области, квартира в центре Москвы — торги имуществом на ЭТП ГПБ в августе-сентябре 2021 годаПодробнее
16 августа 2021 г.
Право заключения договора, капитальный ремонт, аварийно-восстановительный ремонт дизеля — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
06 августа 2021 г.
Законное право заказчика удержать неустойку из суммы оплаты по контрактуПодробнее
06 августа 2021 г.
Производственная база в Волгограде, имущество в Новгородской области, квартира в Ухте — торги имуществом на ЭТП ГПБ в августе 2021 годаПодробнее
06 августа 2021 г.
Реконструкция автодорог, закупка щебня и песка, изготовление и поставка оборудования — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
04 августа 2021 г.
"Газпром" запустил сайт для обеспечения работы Единого оператора газификацииПодробнее
04 августа 2021 г.
Состоялась межрегиональная конференция «Эффективные закупки по 44-ФЗ: новые правила и правоприменительная практика» в КрасноярскеПодробнее
03 августа 2021 г.
Подать заявку на догазификацию теперь можно через портал Единого оператора газификацииПодробнее
02 августа 2021 г.
Строительно-монтажные работы, сейсморазведочные работы, поставка запасных частей — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
02 августа 2021 г.
Renault Captur 2019, квартира в Москве и производственная база в Волгограде - торги имуществом на ЭТП ГПБ в августе 2021 годаПодробнее
29 июля 2021 г.
Новая Предквалификация Группы «Газпром» - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и дорожно-строительной техникиПодробнее
27 июля 2021 г.
Предквалификация Группы «Газпром» - Поставка автомобильных деталей, узлов и принадлежностейПодробнее
23 июля 2021 г.
HYUNDAI TIBURON, TOYOTA RAV4, HONDA CIVIC — Торги имуществом на ЭТП ГПБ в начале августа 2021 годаПодробнее
23 июля 2021 г.
Капитальный ремонт, ремонт Caterpillar, поставка турбодетандерных агрегатов — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
21 июля 2021 г.
Новые возможности для Заказчиков Торгового портала в вопросах управления складомПодробнее
19 июля 2021 г.
ФЗ-360: заглянем в будущее контрактной системыПодробнее
19 июля 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в конце июля-августе 2021 годаПодробнее
19 июля 2021 г.
Ремонтные работы и поставка оборудования — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
15 июля 2021 г.
Конференция «Правоприменительная практика для медицинских учреждений по 44-ФЗ. Новые правила в 2021 году»Подробнее
13 июля 2021 г.
День Рождения ЭТП ГПБ — 9 лет с вами!Подробнее
09 июля 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ — вторая половина июля и начало августа 2021 годаПодробнее
09 июля 2021 г.
Капитальный ремонт, работы по устройству автодорог, открытие кредитной линии — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
07 июля 2021 г.
Новая услуга Торгового Портала ЭТП ГПБ — цифровой опросный листПодробнее
02 июля 2021 г.
Регламентные работы на ЭТП ГПБ с 3 по 5 июля 2021 годаПодробнее
02 июля 2021 г.
Путин подписал закон об увеличении доли госзакупок у МСП до 25%Подробнее
02 июля 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в середине июля 2021 годаПодробнее
02 июля 2021 г.
Лизинг, строительство, ремонт авиационных двигателей — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
28 июня 2021 г.
Совместный проект Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"»Подробнее
25 июня 2021 г.
Госдума одобрила перевод документов по госзакупкам в электронный видПодробнее
25 июня 2021 г.
Предельный порог для спецторгов госкомпаний подняли до 800 млн руб.Подробнее
25 июня 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в июле 2021 годаПодробнее
25 июня 2021 г.
Страхование рисков при пуске ракеты космического назначения, строительство объектов газораспределения, сейсморазведочные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
24 июня 2021 г.
IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»Подробнее
23 июня 2021 г.
Внеофисное хранение архивных документов — актуальная услуга от ГазпромбанкаПодробнее
21 июня 2021 г.
Госдума приняла второй оптимизационный пакет поправок в 44-ФЗПодробнее
18 июня 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ — начало июля 2021 годаПодробнее
18 июня 2021 г.
Освоение эксплуатационных газовых скважин, строительство объектов, услуги профессионального аварийно-спасательного формирования — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
15 июня 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ — конец июня-начало июля 2021 годаПодробнее
15 июня 2021 г.
Строительство объектов, сервисное обслуживание, строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
15 июня 2021 г.
Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и ЭТП ГПБ получила премию «Лучшая ИТ-платформа для промышленности»Подробнее
10 июня 2021 г.
Новая услуга для заказчиков Торгового портала: шаблон Ценового запросаПодробнее
10 июня 2021 г.
Единый личный кабинет для секции «Закупки корпоративных заказчиков»Подробнее
07 июня 2021 г.
ЭТП ГПБ приветствует нового Заказчика — Группу «Интер РАО»!Подробнее
07 июня 2021 г.
Новая Предквалификация Группы «Газпром» - внешний контроль качества инженерных изысканийПодробнее
07 июня 2021 г.
Формирование НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком»Подробнее
07 июня 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в конце июня 2021 годаПодробнее
07 июня 2021 г.
Предквалификация Группы «Газпром» - деятельность в сфере телекоммуникацийПодробнее
04 июня 2021 г.
Электронное обжалование в ЕИС в сфере закупокПодробнее
04 июня 2021 г.
Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Газпром межрегионгаз», Газпромбанком и ПАО «Ростелеком» в области реализации цифровых проектовПодробнее
03 июня 2021 г.
Тендер на 9 миллиардов и не только — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
03 июня 2021 г.
Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБПодробнее
02 июня 2021 г.
Отмена платы с победителя по заказам ПАО «Фортум»Подробнее
02 июня 2021 г.
ЭТП Газпромбанка и CUSTIS создадут цифровые сервисы для промышленных гигантовПодробнее
31 мая 2021 г.
Мероприятие в честь 100-летнего юбилея Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с участием представителей ЭТП ГПБПодробнее
31 мая 2021 г.
Персональная страница - Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнееПодробнее
28 мая 2021 г.
Ценовой запрос «Быстрая закупка» — автоматизированный механизм быстрого заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБПодробнее
28 мая 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ — середина июня 2021 годаПодробнее
28 мая 2021 г.
Прейскурантные закупки ПАО «Газпром» на ЭТП ГПБПодробнее
27 мая 2021 г.
Освоение газовых скважин, капитальное строительство, лесорубочные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
24 мая 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в июне 2021 годаПодробнее
20 мая 2021 г.
Тендеры на миллиард и выше — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
20 мая 2021 г.
Как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков: 7 советов от экспертаПодробнее
17 мая 2021 г.
УКЛОНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТАПодробнее
17 мая 2021 г.
Правительство одобрило законопроект об электронном документооборотеПодробнее
17 мая 2021 г.
Правительство сократило сроки оплаты по госконтрактам для некоторых заказчиковПодробнее
14 мая 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в мае-июне 2021 годаПодробнее
13 мая 2021 г.
Поставка НКТ и строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
11 мая 2021 г.
ПредприниМАЙПодробнее
11 мая 2021 г.
Поставка авиационного топлива, работы по строительству разведочной скважины - крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
11 мая 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в начале июня 2021 годаПодробнее
11 мая 2021 г.
С Днем Победы!Подробнее
11 мая 2021 г.
Персональный список заказчиков – новая услуга для поставщиков от Торгового Портала ЭТП ГПБПодробнее
30 апреля 2021 г.
Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБПодробнее
30 апреля 2021 г.
Приглашаем к участию в онлайн-семинаре по участию в закупках для МСП и самозанятыхПодробнее
30 апреля 2021 г.
Поздравляем с 1 мая!Подробнее
30 апреля 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ — середина мая 2021 годаПодробнее
29 апреля 2021 г.
Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44Подробнее
29 апреля 2021 г.
Внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719Подробнее
29 апреля 2021 г.
Устройство свайного основания, капитальный ремонт, водоснабжение и строительство — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
28 апреля 2021 г.
О работе ЭТП ГПБ в праздники и нерабочие дни с 1 по 10 мая 2021 годаПодробнее
26 апреля 2021 г.
Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнееПодробнее
26 апреля 2021 г.
Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223Подробнее
26 апреля 2021 г.
Разработка ПО, строительство объектов газораспределения, мониторинг ледовой обстановки — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
26 апреля 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ за май 2021 годаПодробнее
19 апреля 2021 г.
Предквалификация Группы «Газпром» по виду деятельности «Проведение независимой оценки объектов»Подробнее
19 апреля 2021 г.
Реконструкция узла редуцирования, крупная поставка труб, услуги судов обеспечения для строительства нефтяных скважин — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
19 апреля 2021 г.
На электронной торговой площадке Газпромбанка появилась новая схема торгов: голландский аукционПодробнее
19 апреля 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в мае 2021 годаПодробнее
12 апреля 2021 г.
Электронный документооборот и электронная подпись: просто о сложномПодробнее
12 апреля 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в конце апреля и начале мая 2021 годаПодробнее
09 апреля 2021 г.
Обновление функционала Торгового Портала — «Динамика цен»Подробнее
09 апреля 2021 г.
Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в ОренбургеПодробнее
09 апреля 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-ОлеПодробнее
05 апреля 2021 г.
НСИ для поставщиков – главное, интересное, важное. Интервью с Инной БорсовойПодробнее
05 апреля 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ — апрель-май 2021 годаПодробнее
05 апреля 2021 г.
ЭДО ЭТП ГПБ на НЕФТЕГАЗСНАБ-2021Подробнее
02 апреля 2021 г.
Генерация по новым правилам: Российский ТЭК в контексте «зеленой» повестки современностиПодробнее
01 апреля 2021 г.
«Закупки с полки» — новая процедура на секции по 44-ФЗ ЭТП ГПБПодробнее
01 апреля 2021 г.
Торговый портал ЭТП ГПБ поддержит российских производителей электроники и ПОПодробнее
29 марта 2021 г.
Соглашение по развитию ЕНН с Союзом АПК «Возрождение»Подробнее
29 марта 2021 г.
АО «РАДАР-2633» готовит к публикации процедуры по продаже имуществаПодробнее
29 марта 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в апреле 2021 года – все самое интересноеПодробнее
24 марта 2021 г.
Партнерство Союз АПК «Возрождение» и ЭТП ГПБ в рамках технологии ЕННПодробнее
22 марта 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в первой половине апреля 2021 годаПодробнее
15 марта 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в марте-апреле 2021 годаПодробнее
12 марта 2021 г.
Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупокПодробнее
10 марта 2021 г.
Адаптация КТРУ от службы НСИ ЭТП ГПБПодробнее
05 марта 2021 г.
Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223Подробнее
04 марта 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»Подробнее
04 марта 2021 г.
Изменение условий оплаты услуги по нормализации позиций на Торговом портале ЭТП ГПБ с 1 мартаПодробнее
04 марта 2021 г.
Срок продления подачи заявок при внесении изменений в извещениеПодробнее
04 марта 2021 г.
НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕПодробнее
01 марта 2021 г.
Имитация – это болезнь сегодняшней системы управленияПодробнее
01 марта 2021 г.
Март 2021 - торги имуществом на ЭТП ГПБПодробнее
01 марта 2021 г.
Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупкахПодробнее
20 февраля 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в марте 2021 годаПодробнее
18 февраля 2021 г.
Правительство подготовило новый пакет поддержки МСППодробнее
18 февраля 2021 г.
Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпанийПодробнее
15 февраля 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в феврале-марте 2021 годаПодробнее
11 февраля 2021 г.
Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человекПодробнее
08 февраля 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ во второй половине февраляПодробнее
04 февраля 2021 г.
Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ в феврале 2021 годаПодробнее
01 февраля 2021 г.
III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»Подробнее
01 февраля 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ за февраль 2021Подробнее
29 января 2021 г.
Уведомление об изменении тарифной моделиПодробнее
28 января 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ провели обучение сотрудников ОК РУСАЛПодробнее
25 января 2021 г.
Новая услуга Торгового Портала — 5 бесплатных позиций для новых участниковПодробнее
24 января 2021 г.
Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифовПодробнее
24 января 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в начале февраля 2021 годаПодробнее
18 января 2021 г.
Торговый портал ЭТП ГПБ – просто, удобно, функционально. Интервью с Анатолием ЛаврухинымПодробнее
18 января 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе-феврале 2021 годаПодробнее
18 января 2021 г.
Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 годаПодробнее
14 января 2021 г.
Интересные закупки на ЭТП ГПБ в январе 2021 годаПодробнее
14 января 2021 г.
Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!Подробнее
11 января 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ за вторую половину января 2021Подробнее
28 декабря 2020 г.
График работы ЭТП ГПБ и ЕИС в новогодние праздники 2021Подробнее
28 декабря 2020 г.
Постановление Правительства № 2013Подробнее
28 декабря 2020 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе 2021Подробнее
21 декабря 2020 г.
Новые Заказчики на площадкеПодробнее
21 декабря 2020 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ – декабрь 2020 и январь 2021 Подробнее
16 декабря 2020 г.
«Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБПодробнее
14 декабря 2020 г.
Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБПодробнее
14 декабря 2020 г.
Осторожно, мошенники! Обновление информацииПодробнее
14 декабря 2020 г.
Закон о закупках – наболевшие изменения и неотвратимые перспективыПодробнее
14 декабря 2020 г.
Новые Заказчики на ЭТП ГПБПодробнее
14 декабря 2020 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ за декабрь 2020 и в январе 2021Подробнее
14 декабря 2020 г.
На ЭТП ГПБ размещено невостребованное имущество АО «УралэлектромедьПодробнее
11 декабря 2020 г.
Подарки и советы - адвент-календарь от ЭТП ГПБПодробнее
09 декабря 2020 г.
Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
09 декабря 2020 г.
Пока бумажные, но могут станут электроннымиПодробнее
07 декабря 2020 г.
Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контрактаПодробнее
07 декабря 2020 г.
Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБПодробнее
07 декабря 2020 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2020 и январе 2021Подробнее
03 декабря 2020 г.
Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
30 ноября 2020 г.
Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
30 ноября 2020 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ за декабрь 2020Подробнее
23 ноября 2020 г.
Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020 Подробнее
23 ноября 2020 г.
Выступление эксперта ЭТП ГПБ на дискуссии по ГИСП в рамках Иннопром-онлайнПодробнее
23 ноября 2020 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ за декабрь 2020Подробнее
16 ноября 2020 г.
Способ оптимизировать работу предприятия – НСИ от ЭТП ГПБПодробнее
16 ноября 2020 г.
Государство платит за васПодробнее
16 ноября 2020 г.
Какие незарегистрированные импортные медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на COVID-19 можно закупатьПодробнее
16 ноября 2020 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2020Подробнее
12 ноября 2020 г.
Казначейство назвало самые распространенные ошибки при госзакупках за первое полугодие 2020 годаПодробнее
12 ноября 2020 г.
ПАО «Т Плюс» предупреждает о новом виде мошенничестваПодробнее
09 ноября 2020 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2020Подробнее
30 октября 2020 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ – ноябрь-декабрьПодробнее
26 октября 2020 г.
Ноябрь 2020 - продажа имущества на ЭТП ГПБПодробнее
19 октября 2020 г.
Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020Подробнее
19 октября 2020 г.
Продажа имущества на ЭТП ГПБ в октябре и ноябре 2020Подробнее
12 октября 2020 г.
Продажа имущества октябрь-ноябрь 2020 - торги на ЭТП ГПБПодробнее
12 октября 2020 г.
Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
06 октября 2020 г.
Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии»Подробнее
05 октября 2020 г.
Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
05 октября 2020 г.
Продажа имущества - торги на ЭТП ГПБ вторая половина октября 2020Подробнее
01 октября 2020 г.
Составление проекта договора. Возможность его корректировкиПодробнее
01 октября 2020 г.
Бюро расследований ОНФ обсудит меры поддержки российских производителей на форуме-выставке «Госзаказ»Подробнее
28 сентября 2020 г.
Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБПодробнее
28 сентября 2020 г.
Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБПодробнее
25 сентября 2020 г.
Продажа имущества - торги на ЭТП ГПБ в октябре 2020Подробнее
24 сентября 2020 г.
Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещанииПодробнее
23 сентября 2020 г.
5 правил успешного тендерного специалистаПодробнее
22 сентября 2020 г.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка»Подробнее
21 сентября 2020 г.
ЭТП помогут совершенствовать реализацию лома черных и цветных металловПодробнее
11 сентября 2020 г.
Персональный менеджер – новый тариф от ЭТП ГПБ для комфортного участия в торгахПодробнее
07 сентября 2020 г.
Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФПодробнее
04 сентября 2020 г.
Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
04 сентября 2020 г.
Продажа имущества - торги на ЭТП ГПБ в сентябре-октябреПодробнее
03 сентября 2020 г.
100 000 заявок на обработку позиций НСИ обработали специалисты Торгового Портала Подробнее
03 сентября 2020 г.
Я – производитель!Подробнее
28 августа 2020 г.
Продажа имущества - торги на ЭТП ГПБПодробнее
27 августа 2020 г.
Минстрой получит функции единого госзаказчика объектов инфраструктурыПодробнее
27 августа 2020 г.
Москва планирует до конца года запустить электронный документооборот на этапе исполнения госконтрактовПодробнее
26 августа 2020 г.
Правила национального режима при закупках. Изменения и практика примененияПодробнее
26 августа 2020 г.
Продажа имущества ПАО «Газпром» на ЭТП ГПБПодробнее
24 августа 2020 г.
Приказ Минздрава определяет порядок определения НМЦК при закупке медизделийПодробнее
19 августа 2020 г.
Приглашаем поставщиков принять участие в закупках ГК РКС для выполнения работ по ключевым объектам инвестиционной программы.Подробнее
10 августа 2020 г.
Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ Подробнее
31 июля 2020 г.
Новые типовые контракты разместили в ЕИСПодробнее
27 июля 2020 г.
Для госзакупок в Крыму установят особый порядок определения поставщика - комментарий эксперта ЭТП ГПБПодробнее
13 июля 2020 г.
ЭТП ГПБ – 8 лет с вами!Подробнее
10 июля 2020 г.
НОВАЯ ЭРА СНАБЖЕНИЯ: как синергия закупочных, банковских и логистических сервисов снизит издержки предприятий ТЭКПодробнее
06 июля 2020 г.
Взаимодействие поставщика с заказчиком до подведения итогов процедурыПодробнее
06 июля 2020 г.
Правительство РФ утвердило новые правила согласования госконтракта с единственным поставщикомПодробнее
03 июля 2020 г.
Минфин предлагает сделать исполнение банковских гарантий по госзакупкам автоматическимПодробнее
29 июня 2020 г.
Улучшение функционала работы с личным кабинетом пользователя ЭТП ГПБ – новое в шаблонах протоколовПодробнее
29 июня 2020 г.
Состоялась VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»Подробнее
29 июня 2020 г.
ЭТП ГПБ: Нам нужны люди с горящими глазами, способные решать серьезные задачиПодробнее
29 июня 2020 г.
График работы ЭТП ГПБ 1 июля 2020 годаПодробнее
23 июня 2020 г.
Осторожно, мошенники!Подробнее
22 июня 2020 г.
График работы ЭТП ГПБ 24 июня 2020 годаПодробнее
22 июня 2020 г.
VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» пройдет онлайнПодробнее
22 июня 2020 г.
Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 24 июня и 1 июляПодробнее
15 июня 2020 г.
Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 годаПодробнее
11 июня 2020 г.
Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупокПодробнее
08 июня 2020 г.
TenderGuru.ru и ЭТП ГПБ – большая скидка на доступ к самой важной информации по торгамПодробнее
01 июня 2020 г.
ЭТП ГПБ дарит три дополнительных месяца использования Электронной подписиПодробнее
28 мая 2020 г.
5 тысяч поставщиков узнали, как участвовать в торгах в коронакризис. Итоги Контур.КонференцииПодробнее
22 мая 2020 г.
Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для ЗаказчиковПодробнее
21 мая 2020 г.
Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19Подробнее
18 мая 2020 г.
Дистанционные способы идентификации личности для ЭП по рекомендации Минкомсвязи РФПодробнее
13 мая 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 годаПодробнее
13 мая 2020 г.
Перевод ЕИС на использование свободного программного обеспеченияПодробнее
12 мая 2020 г.
ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГПодробнее
29 апреля 2020 г.
Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонтаПодробнее
27 апреля 2020 г.
Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведенияПодробнее
27 апреля 2020 г.
Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
17 апреля 2020 г.
Госдума приняла закон о повышении порога для госзакупок малого объема до 600 тыс. рублейПодробнее
13 апреля 2020 г.
Поздравляем с Днем Космонавтики!Подробнее
10 апреля 2020 г.
ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантинаПодробнее
08 апреля 2020 г.
Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантинПодробнее
08 апреля 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 1 по 7 апреля 2020 годаПодробнее
06 апреля 2020 г.
Постановление Правительства РФ по особенностям осуществления закупок в период мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Подробнее
06 апреля 2020 г.
ФАС РОССИИ ПОДГОТОВИЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМ И ПЛОЩАДКАМ О РАБОТЕ ДО 30 АПРЕЛЯПодробнее
03 апреля 2020 г.
О закупках в апрелеПодробнее
30 марта 2020 г.
Поддержка СМСП от ЭТП ГПБ – промокоды Торгового ПорталаПодробнее
30 марта 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 годаПодробнее
27 марта 2020 г.
Перенос сроков по закупкамПодробнее
27 марта 2020 г.
ЭТП ГПБ подписала два соглашения с Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель»Подробнее
27 марта 2020 г.
Об осуществлении закупок согласно 44-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020г.Подробнее
23 марта 2020 г.
Для контрактов Москвы коронавирус признали форс-мажоромПодробнее
23 марта 2020 г.
Онлайн семинар Корпорации МСП «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ»Подробнее
19 марта 2020 г.
Изменения в работе ЭТП ГПБ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкойПодробнее
02 марта 2020 г.
Закупки аэропортов России на ЭТП ГПБПодробнее
25 февраля 2020 г.
Газпромбанк совместно с «Газпром нефтью» разработают цифровую закупочную платформу Подробнее
17 февраля 2020 г.
Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗПодробнее
10 февраля 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 годаПодробнее
10 февраля 2020 г.
Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучшеПодробнее
25 декабря 2019 г.
Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»?Подробнее
18 ноября 2019 г.
Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской ОбластиПодробнее
03 октября 2019 г.
II Всероссийская конференция по закупкам в СветлогорскеПодробнее
07 августа 2019 г.
Эксперт ЭТП ГПБ о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарствПодробнее
30 октября 2018 г.
ПАО «НОВАТЭК» приглашает поставщиков к участию в квалификационном отбореПодробнее
26 октября 2018 г.
Казначейство РФ назвало самые распространенные ошибки при госзакупкахПодробнее
25 октября 2018 г.
Ущерб от коррупции в закупках с каждым годом растетПодробнее
23 октября 2018 г.
Законопроект о повышении эффективности госзакупок рассмотрят в ГосдумеПодробнее
24 сентября 2018 г.
Открытость данных о госзакупках в России оценили в 100 балловПодробнее
10 сентября 2018 г.
Аудитор Счетной палаты сравнил систему госзакупок с «Яндекс.Такси»Подробнее
27 августа 2018 г.
Описания предмета закупки в соответствии с поправками 223-ФЗ Подробнее
21 августа 2018 г.
Участников закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ поставят на казначейский учет Подробнее
30 июля 2018 г.
Монополия в действии или два сценария для гособоронзаказаПодробнее
25 июня 2018 г.
Эксперты понесут ответственность за ложные заключения в госзакупкахПодробнее
22 июня 2018 г.
Новые ЭТП для госзакупок запустят до 1 октябряПодробнее
18 июня 2018 г.
ФАС изменила правила описания лекарственных препаратовПодробнее
09 июня 2018 г.
ТПП РФ просит отложить срок вступления в силу изменений закона о госзакупкахПодробнее
06 июня 2018 г.
АСИ готовит рейтинг лояльности госкомпаний к СМСППодробнее
25 апреля 2018 г.
Госзакупки станут энергоэффективнымиПодробнее
20 апреля 2018 г.
В Казахстане разрабатывают антидемпинговый законПодробнее
19 апреля 2018 г.
Госзакупки испытывают на растяжениеПодробнее
18 апреля 2018 г.
Минпромторг поддержит санкционные компании госзакупкамиПодробнее
29 марта 2018 г.
Закупки госкомпаний все ближе к реформеПодробнее
14 марта 2018 г.
90% закупок Москвы проходит в электронном видеПодробнее
07 марта 2018 г.
Открыта запись на вебинар о консолидированных закупкахПодробнее
02 марта 2018 г.
Количество банков для выдачи гарантий будет увеличеноПодробнее
28 февраля 2018 г.
Что закупают власти для организации выборовПодробнее
10 января 2018 г.
ООО «ТрансКапСтрой» переводит закупки на ЭТП ГПБПодробнее
04 января 2018 г.
Возможности информационно-аналитической системы Trade InspectПодробнее
01 декабря 2017 г.
Интерес к электронным магазинам продолжает расти Подробнее
16 ноября 2017 г.
Глава ФАС высоко оценил систему закупок РосатомаПодробнее
10 ноября 2017 г.
ФАС приведет к единому нормативному стандарту импортозамещение в госзакупкахПодробнее
08 ноября 2017 г.
Поможет ли централизация муниципальных закупок сэкономить госзаказчикамПодробнее
23 октября 2017 г.
Госзаказчики начнут закупаться по каталогу ТРУ Подробнее
16 октября 2017 г.
Роль госзакупок в жизни гражданПодробнее
06 октября 2017 г.
Министерство юстиции РФ предлагает ввести уголовную ответственность за подделку экспертизы качества госзаказов Подробнее
07 августа 2017 г.
Счётная палата приглашает принять участие в опросе по оценке ЕИСПодробнее
28 июля 2017 г.
Срок информирования о проведении госзакупок может быть сокращёнПодробнее
27 июля 2017 г.
Минфин предложил проводить малые закупки через Каталог ЕИСПодробнее
14 июля 2017 г.
ФАС предлагает допускать иностранных поставщиков к госзакупкам лекарствПодробнее
06 июля 2017 г.
Подписан контракт на информатизацию системы госзакупокПодробнее
05 июля 2017 г.
Минфин выступил с инициативой отражать все операции поставщиков при казначейском сопровождении госзаказаПодробнее
03 июля 2017 г.
Минкомсвязь предлагает поддержать отечественного производителя программного обеспеченияПодробнее
13 июня 2017 г.
Централизованные закупки выгодны не всемПодробнее
09 июня 2017 г.
КЕЙС: Сложности перехода на 44-ФЗПодробнее
01 июня 2017 г.
Направление тренда госзакупок обсудили ключевые фигуры Минэкономразвития и МинфинПодробнее
29 мая 2017 г.
Как оформить жалобу на положение документации по государственной закупкеПодробнее
29 мая 2017 г.
Заказчик не должен принимать конкурсную заявку «не по форме» Подробнее
23 мая 2017 г.
Госконтракт для СМП заказчик должен оплатить в течении 15 днейПодробнее
22 мая 2017 г.
Правила и порядок заключения строительных контрактов «под ключ» по 44-ФЗПодробнее
15 мая 2017 г.
Перевод госзакупок в электронный формат отложен до 2019 годаПодробнее
28 апреля 2017 г.
5 главных проблем применения 44-ФЗ Подробнее
18 апреля 2017 г.
823 нарушения в закупках по 44-ФЗ зафиксировано Счетной палатой Подробнее
17 апреля 2017 г.
ЭТП ГПБ примет участие в II Бизнес-конференции «ГОСЗакупки-2017»Подробнее
31 августа 2016 г.
У любого постоянного заказчика должна быть постоянная конкуренцияПодробнее