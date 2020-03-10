Нормы 44-ФЗ могут временно не применяться для госзаказчиков Крыма и Севастополя

Для госзаказчиков Крыма и Севастополя нормы 44-ФЗ могут временно стать не обязательными. Соответствующий проект поправок к закону о госзакупках, подготовленный Минфином, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, госзаказчики Крыма и Севастополя смогут до конца 2022 г. проводить закупки либо в соответствии с 44-ФЗ, либо способами, согласованными с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и утвержденными, соответственно, властями Крыма и Севастополя.

Норму предлагается распространить не на все госзакупки, а на ряд направлений. В их числе закупки работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, работ по благоустройству территорий.

При этом в законопроекте оговаривается, что расчеты по контрактам, заключенным по результатам таких закупок, будут подлежать казначейскому сопровождению.