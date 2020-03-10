ВС: Какую информацию не нужно публиковать в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве

Верховный суд разъяснил, какую информацию не нужно публиковать в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Ситуация из-за которой последовало разъяснение следующая: при банкротстве гражданина финансовый управляющий не опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) сообщения о поданных и рассмотренных заявлениях о признании сделки должника недействительной и о вынесенном судом определении о рассмотрении заявления третьего лица о намерении удовлетворить требования кредиторов должника.

Это явилось основанием для возбуждения в отношении управляющего дела об административном правонарушении.

Суд первой инстанции согласился с возбудившим дело административным органом и посчитал, что финансовый управляющий совершил административный проступок, но освободил его от ответственности из-за малозначительности деяния. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этими выводами.

Но Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ не увидела в этом нарушения арбитражным управляющим закона. Коллегия обратила внимание, что ст. 213.7 127-ФЗ, которая устанавливает сведения, публикуемые в ЕФРСБ в деле о банкротстве гражданина, является специальной по отношению к ст. 28 Закона о банкротстве, которая регулирует общий порядок раскрытия информации в деле о банкротстве.

Таким образом, в деле о банкротстве гражданина обязательному опубликованию подлежат сведения, которые прямо указаны в ст. 213.7 Закона о банкротстве и параграфе 1.1 «Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина» главы X «Банкротство гражданина» Закона о банкротстве. Сведения, которые в них отсутствуют, финансовый управляющий публиковать не должен, даже если они содержатся в ст. 28 Закона о банкротстве.