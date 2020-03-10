Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Изменены типовые формы заявок на участие в электронных процедурах

    Изменены типовые формы заявок на участие в электронных процедурах

    Поделиться

    Скорректированы типовые формы заявок на участие в электронных процедурах, проводимых по 44-ФЗ, которые вступили в силу 4 марта текущего года. Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 180.

    В частности, в соответствие с 44-ФЗ приведены сноска 2 и сноска 3 типовой формы заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, а также в сноска 3 и сноска 4 типовой формы заявки на участие в электронном аукционе.

    Согласно изменениям, наименование страны происхождения товара включается в заявку при закупке товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в соответствии с общероссийским классификатором стран мира.

    Конкретные показатели товара включаются в заявку в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг, и отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о закупке.

    При этом указанная информация не включается в заявку в случае включения проектной документации в документацию об электронном аукционе.

    Такие же изменения внесены в типовую форму заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить