Изменены типовые формы заявок на участие в электронных процедурах

Скорректированы типовые формы заявок на участие в электронных процедурах, проводимых по 44-ФЗ, которые вступили в силу 4 марта текущего года. Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 180.

В частности, в соответствие с 44-ФЗ приведены сноска 2 и сноска 3 типовой формы заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, а также в сноска 3 и сноска 4 типовой формы заявки на участие в электронном аукционе.

Согласно изменениям, наименование страны происхождения товара включается в заявку при закупке товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в соответствии с общероссийским классификатором стран мира.

Конкретные показатели товара включаются в заявку в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании услуг, и отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о закупке.

При этом указанная информация не включается в заявку в случае включения проектной документации в документацию об электронном аукционе.

Такие же изменения внесены в типовую форму заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.