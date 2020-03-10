Премьер-министр: необходимо поддерживать самозанятых

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил обсудить на заседании правительства меры поддержки самозанятых граждан.

По его словам, специальный налоговый режим самозанятых сегодня действует уже в 23 регионах страны, а с 1 июля будет распространяться на всю страну, поправки в закон позволят самозанятым воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, которая сейчас доступна для малого и среднего бизнеса.

Среди таких мер он назвал льготное кредитование, лизинговые программы, имущественную поддержку, а также возможность поставок работ и услуг крупным компаниям по госзакупкам, доступ к государственным сервисам, которые предназначены для предпринимателей.

Напомним, налог на самозанятых действует с января прошлого года в четырех пилотных регионах России: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% – при работе с компаниями.