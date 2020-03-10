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    Коронавирус могут признать форс-мажорным обстоятельством в госзакупках

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    Правительство РФ намерено признать коронавирус форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок, пишет «Коммерсант».

    Отмечается, что Минпромторг, Минюст и Минфин прорабатывают вопрос о выпуске нормативного акта, а правительство уже согласовало это решение. В Минпромторге сообщили, что такая мера необходима для того, чтобы «нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключенным автопроизводителями госконтрактам». Министерство также подтвердило, что по закону Кабмин может определять особенности проведения конкретных закупок.

    По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, палата уже выдает заключения о форс-мажорных обстоятельствах для внешнеторговых контрактов, но компании сталкиваются с трудностями и при выполнении внутренних контрактов.

    В докладе Конференции ООН по торговле и развитию говорится, что потери мировой экономики, связанные с распространением коронавируса, могут составить в этом году порядка 2 трлн долл. Мировой экономический рост из-за влияния эпидемии составит только 1,7% вместо прогнозируемых ранее 2,7%. Больше всего, по мнению аналитиков, пострадают государства – экспортеры нефти, а также сырьевых товаров.

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