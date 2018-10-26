Казначейство РФ назвало самые распространенные ошибки при госзакупках

Казначейство РФ выпустило обзор нарушений в финансово-бюджетной сфере за первое полугодие 2018 г., указав, в том числе и нарушения при госзакупках.

Среди основных ошибок на этапе планирования – заказчики некорректно заполняли форму плана-графика. Прежде всего, ошибки в форме допускали в части единиц измерения, наименования и описания объекта закупки. Еще одной распространенной ошибкой на этапе планирования стало не представление или неверное оформление обоснований закупки в плане закупок или плане-графике. Также заказчики не обосновывали годовой объем закупок до 100 тыс. руб. Кроме этого, не обосновывали НМЦК или рассчитывали цену с ошибками. Среди нарушений Казначейство отметило расчет НМЦК исходя из цены неисполненных контрактов и предложений, которые нельзя считать публичной офертой. Кстати, эта ошибка встречалась и в 2017 г. Также заказчики не правильно рассчитывали НМЦК для закупки лекарств с нарушением или без учета специального порядка.

Что касается нарушений на этапе исполнения контракта, то они во многом остались прежними. Заказчики не требовали неустойку или занижали ее размер, не проводили экспертизу результатов исполнения контракта, принимали работы, выполненные с нарушением условий контракта. Они также не размещали отчет об исполнении контракта или заполнили его с ошибками, то есть не приложили экспертное заключение или указали недостоверную информацию об этапе исполнения контракта, не отчитались о ненадлежащем исполнении или об изменении контракта.