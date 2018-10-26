Финансовые инструменты для участия в госзакупках: помощь на каждом этапе

Сегодня электронные закупки охватывают практически все сферы экономики, начиная с малых объемов и заканчивая крупными многомиллионными контрактами. Участие в электронных закупках стало одним из обязательных этапов развития бизнеса, особенно для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Однако не сразу и не все поставщики понимают, что для полноценного участия в некоторых торгах уже на первом этапе потребуются денежные вложения в качестве гаранта надежности – обеспечения заявки. Размер такого обеспечения определяет сам Заказчик, опираясь на рекомендуемый законом диапазон 0,5-5% от начальной максимальной цены контракта (НМЦК).

В случае победы в торгах Поставщику снова понадобится предоставить Заказчику гарантию, что контракт будет выполнен, и он не откажется в последний момент. Это обеспечение исполнения контракта, размер которого может достигать до 30% от НМЦК.

Если у предприятия есть финансовые ямы, слабый текущий баланс или просто нет возможности вынимать средства из оборота, то предоставление этих гарантов становится проблемой. А если торгов несколько?

В таких случаях и применяются финансовые инструменты, которые помогают компаниям решить большинство финансовых трудностей, связанных с участием в закупках.

Тендерный кредит и банковская гарантия

Согласно изменениям Закона №44-ФЗ, вступившим в силу 1 июля 2018 г., участник госаукционов и конкурсов, стоимостью выше 1 млн. руб., обязан предоставить обеспечение заявки в виде денежных средств или банковской гарантии. Как мы уже отмечали, найти свободные оборотные средства при участии в нескольких крупных тендерах, часто проблематично для предприятий. В таком случае можно прибегнуть к тендерному кредиту.

Тендерный кредит может выдаваться как микрокредитными организациями, так и банками. В финансовом супермаркете ЭТП ГПБ вы также можете оформить заявку на оформление тендерного кредита в режиме онлайн.

Организатор торгов по 44-ФЗ вправе потребовать от участника торгов предоставить банковскую гарантию. Он также может обозначить требования к банкам, выдающим банковские гарантии. Это предусмотрено для того, чтобы гарантировать выплату денежной компенсации Заказчику в случаях, предусмотренных законодательством.

Банковские гарантии могут использоваться и в качестве обеспечения заявки еще на этапе подачи своего предложения, и в качестве обеспечения контракта, когда одержана победа в торгах и остается только подписать договор на исполнение работ!

В финансовом супермаркете ЭТП ГПБ можно подать заявку на оформление банковских гарантий в банках-партнерах, которые отвечают требованиям Правительства РФ: «Газпромбанк», «Сбербанк», «Альфа-банк», «ВТБ», «Открытие» и другие.



Факторинг

Такая финансовая услуга, как тендерный факторинг, очень полезна уже после того, как заказчик и поставщик заключили контракт. Схема работы факторинга проста: поставщик получает денежные средства в размере до 90% от поставки со счета фактора, но по официальным документам заказчика. Фактору уступается право требования по поставке, и после оплаты заказчика, фактор переводит оставшуюся сумму поставщику за вычетом комиссии.

Факторинг — это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (факторинговая компания или банк) — покупатель требования, поставщик товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор).

В чем же выгода для поставщика?

Деньги поступают сейчас, не дожидаясь, пока товар поступит заказчику, и он произведет оплату (условия отсрочки платежей). Это позволяет не останавливать производственный процесс и избежать «финансовых ям».



Для факторинга, в отличие от банковской гарантии, не нужен залог. Им служит сам тендерный договор.



Незаменим при дефиците ликвидности, условиях отсрочки платежа, снижении оборотных средств из-за сезонности и т.д.



В финансовом супермаркете ЭТП ГПБ можно оформить факторинг в кратчайшие сроки, в режиме онлайн и у ведущих банков-партнеров.

Специальный счет

Всем участникам закупок следует также знать о некоторых изменениях относительно обеспечения заявки, которые уже с 1 октября этого года вступили в силу. Компании, участвующие в госзакупках, обязаны открыть специальный счет в банке, отвечающем требованиям Правительства РФ и входящем в список, опубликованный в Распоряжении Правительства от 13 июля 2018 г. №1451-р. Для работы со специальными счетами ЭТП ГПБ провела полноценную интеграцию с 17 банками.

Как это работает на практике

Для того, чтобы деньги на спецсчетах выполняли роль гаранта, предусмотрена следующая схема взаимодействия между операторами площадок и банками:

Поставщик подает заявку на участие в тендере через ЭТП. Оператор площадки передает в банк данные о поставщике и размере необходимого обеспечения.

Если средств на момент окончания подачи заявок достаточно, то заявка (при отсутствии других нарушений) принимается и передается на рассмотрение заказчику. После окончания приема заявок деньги на обеспечение заявки на спецсчете блокируются в течение одного часа вплоть до наступления следующих событий: отклонение заявки участника, непризнание участника победителем при подведении итогов, заключение контракта победителем. В случае уклонения поставщиком от заключения контракта средства будут перечислены на счет заказчика.

Кроме того, площадкой списывается комиссия с победителя торгов после заключения контракта или после уклонения от заключения контракта. На ЭТП ГПБ это 1% от НМЦК, но не более 5000 рублей для всех участников и не более 2000 рублей для закупок среди СМСП. При НМЦК меньше 100 000 рублей, плата не взимается. Эту сумму рекомендуется также внести на специальный счет на этапе приема заявок.

Если процедура проходила без обеспечения заявки, и средств на спецсчете не было, то электронная площадка, на которой проводились торги, направит требование об уплате средств персонально участнику-победителю через личный кабинет площадки.

При этом важно помнить, что с начала 2019 года поставщики, которые не прошли регистрацию в ЕИС, не будут иметь возможность открыть спецсчет. Рекомендуем поставщикам заблаговременно открыть специальные счета для участия в закупочных процедурах. После регистрации в ЕИС, в течение одного дня организация будет аккредитована на всех отобранных электронных площадках. Это правило распространяется на поставщиков с истекшим сроком аккредитации на отобранных ЭТП или участвующих в торгах впервые. Поставщики с действующей аккредитацией будут иметь переходный период до 2020 года, при этом все изменения с начала 2019 года требуется производить с использованием ЕИС. Мы рекомендуем поставщикам заблаговременно внести изменения в аккредитационные сведения, чтобы иметь запас времени на регистрацию в ЕИС.

Участие в госзакупках – это большие возможности для бизнеса, и финансовые трудности не должны мешать его развитию. Поэтому и существуют доступные и эффективные способы их решения.