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    Закупать лекарства государству предлагают у одного поставщика

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    Министерству здравоохранения РФ президентом поручено создать некоммерческую организацию, которая станет поставщиком зарубежных лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд. Об этом говорится в письме президенту от его помощника Андрея Белоусова, с ним ознакомилась газета «Ведомости».

    В письме речь идет о проработке предложения – поставлять импортные лекарства на сумму до 200 млрд руб., что позволит сэкономить на размере закупки и ликвидации частных посредников.

    Есть идея создания единого импортера, пока как эксперимент, для очень ограниченного перечня дорогих лекарств для госнужд, которые в России не производятся и не будут производиться в ближайшем будущем. Списки таких лекарств будут формироваться Минпромторгом вместе с региональными органами здравоохранения. Такая структура позволит снижать цены на самые дорогие лекарства и вести переговоры с иностранным бизнесом о локализации производства в России.

    Также предлагается создание некоммерческой организации в прямом подчинении Минздрава. Вопрос прорабатывался и с Минпромторгом, и с Минздравом, предстоит обсудить его и с фармацевтическим сообществом. Оба министерства идею поддержали. В организацию смогут инвестировать несколько компаний, а контролировать ее будет Минздрав.

    В 2017 г. госзакупки лекарств, по данным аналитической компании «Ремедиум», достигли 344 млрд руб., это на 6% больше, чем в 2016 г. В тройке крупнейших поставщиков – «Р-фарм» (на 30 млрд руб.), «Фармстандарт» (28,43 млрд) и «Биокад» (17,14 млрд).

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