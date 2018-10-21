Требований к отечественному ПО при его закупке так и не появилось

До сих пор Минкомсвязи не утвердила методику проверки софта на соответствие введенным еще в 2017 г. дополнительным требованиям. Каким будет формат проверки сейчас обсуждается: по одному из предложений, закупать софт органы власти смогут только после того, как сами его протестируют, рассказывает «Коммерсантъ».

После совещания у замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова министерство рекомендовало Аналитическому центру (АЦ) при правительстве, ФГБУ НИИ «Восход» и АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» представить предложения по разработке методики тестирования софта из реестра отечественного ПО на соответствие дополнительным требованиям. Требования, дающие преимущества на госзакупках, были установлены постановлением правительства еще в марте 2017 г. Речь идет о ряде технических требований: например, офисное ПО должно работать под управлением не менее двух различных операционных систем, входящих в реестр, а также ОС Microsoft Windows, а его обновления должны выполняться только после подтверждения пользователем.

Изначально предполагалось, что Минкомсвязь утвердит порядок и методику подтверждения соответствия программ дополнительным требованиям в течение трех месяцев, но этого не произошло. При этом в июне 2018 г. вступило в силу новое постановление правительства, согласно которому Минкомсвязь должна централизованно закупать офисный софт и программы по информационной безопасности для федеральных органов исполнительной власти, причем эти продукты должны соответствовать описанным ранее дополнительным требованиям.

Пока нет механизма проверки софта для централизованных закупок на соответствие этим требованиям закупки временно приостановились. Ведомствам не выделили денег, потому что у них изъяты полномочия по закупке, а централизацию Минкомсвязь не сделала, потому что как раз не выпустила «нормативку».