Азиатский банк развития видит будущее в блокчейн-системе госснабжения

Рационализация блокчейн-технологий может повысить эффективность в системе госзакупок, говорится в отчете, который подготовили эксперты для Азиатского банка развития (ADB) и представили схему внедрения блокчейна в ADB.

Чтобы улучшить государственное снабжение порядка 200-250 цифровых систем для госзакупок уже были внедрены по всему миру. Но из-за разрозненной информации о точной схеме работы данной технологии ее развитие существенно тормозится. Впрочем, ADB заинтересован предложенной блокчейн-системой для усовершенствования госопераций в азиатской экономике.

Авторы отчета рассматривают схему, где каждая блокчейн-система госснабжения выступает в качестве нодов, таким образом, предоставляя доступ к данным о поставщиках. Прежде всего государственные системы смогут избежать проблем, когда поставщикам приходится несколько раз подавать заявки на доступ к базам данных, касающихся разных областей снабжения. С помощью блокчейн-технологий, правительству станет доступна автоматизация всех процессов «поставки-оплаты», оно сможет отслеживать статус той или иной поставки.

Ещё такая блокчейн-сеть должна позволить банкам по всему миру принимать цифровые гарантии других банков от имени поставщиков.