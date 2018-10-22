Правительство сократило предельный размер кредита для МСП

Правительство РФ снизило максимальный размер кредита на инвестиционные цели, который может получить субъект малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке 6,5%, с 1 млрд руб. до 400 млн руб. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как пояснили в правительстве, максимальный размер суммарного объема кредитов, которые могут быть выданы одному заемщику на эти цели, не меняется и составляет 1 млрд руб. Таким образом, банки предоставят кредиты большему количеству субъектов МСП.

Подписанные поправки также вводят квоту для субъектов МСП, относящихся к микропредприятиям, не менее 10% от общей суммы кредитов, предусмотренных всеми кредитными договорами, заключенными банком по программе льготного кредитования.

Напомним, что по данным банков, на 1 августа было заключено 993 кредитных договора с субъектами МСП на сумму 45,4 млрд руб. В федеральном бюджете на эти цели было заложено 635,5 млн руб. В апреле по распоряжению правительства финансирование такой господдержки было увеличено на 805,3 млн руб. за счет средств резервного фонда.