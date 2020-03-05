Бесплатное участие в Ценовых Запросах МРФ ПАО Ростелеком до 15 апреля 2020

ПАО «Ростелеком» и ЭТП ГПБ открывают новые возможности для участников электронных торгов! До 15.04.2020 Поставщики могут бесплатно принимать участие в Ценовых Запросах макрорегиональных филиалов ПАО «Ростелеком» по всей России.

Бесплатно можно будет участвовать в ценовых запросах следующих МРФ:

МРФ «Волга», включает 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Удмуртской и Чувашской Республиках, а также Республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан;

МРФ «Урал», включает 7 региональных филиалов: в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Пермском крае, ХМАО — Югре и ЯНАО;

МРФ «Северо-Запад», включает 8 региональных филиалов: Архангельский, Вологодский, Калининградский, Карельский, Республики Коми, Мурманский, Новгородской и Псковской областях; Санкт-Петербург и Ленинградскую Область;

МРФ «Центр», включает 13 региональных филиалов: Москвы и Московской Области, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Тульской, Смоленской, Тамбовской, Тверской областей;

МРФ «Сибирь», включает 8 региональных филиалов: Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский;

МРФ «Дальний Восток», включая следующие филиалы: Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский, филиал «Сахателеком».

Макрорегиональные филиалы ПАО «Ростелеком» предоставляют частным и коммерческим клиентам полный комплекс телекоммуникационных услуг на основе собственной высокотехнологичной сети. Услуги включают доступ в интернет (технологии FTTх, xDSL, хPON), передачу данных, кабельное и цифровое телевидение, радиовещание, подключение и пропуск трафика других операторов связи. По всем обозначенным направлениям представлены тендеры товаров, работ, услуг МРФ ПАО «Ростелеком» на Электронной торговой площадке Газпромбанка.

Участники Ценовых Запросов МРФ ПАО «Ростелеком» на ЭТП ГПБ, в случае победы, не будут выплачивать комиссию-вознаграждение площадки (в размере 1% от заказа). Все ЦЗ для Поставщиков ПАО «Ростелеком» до 15 апреля совершенно бесплатны. После 15 апреля можно будет продолжить участвовать в торгах МРФ и филиалов ПАО "Ростелеком" на общих основаниях с оплатой 1% комиссии. Успейте выиграть тендер крупнейшего игрока рынка телекоммуникаций РФ без затрат!

Участвуйте в торгах и побеждайте вместе с ЭТП ГПБ!