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    ТПП: Развитие финансовых инструментов в закупочной деятельности сделает доступнее госзакупки для МСП

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    У предприятий малого и среднего бизнеса в России есть проблемы с доступом к госзакупкам. Среди регионов в лидерах по объему госзакупок – Москва и Санкт-Петербург. Москва провела закупки по 44-ФЗ на 2 трлн руб., Санкт-Петербург — на 469 млрд руб. При этом в России сформирована полная законодательная база, регулирующая механизм финансирования закупок и содержащая более 300 нормативно-правовых документов. Об этом сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев на совместном заседание комитета ТПП РФ по развитию системы закупок и комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям.

    По его словам одна из основных антикризисных мер правительства – расширение доступа малого и среднего предпринимательства к госзаказу. Но небольшие предприятия испытывают сложности – они не справляются с требованиями и стандартами заказчиков, имеют серьезные финансовые и организационные ограничения. 

    Основная проблема МСП – отсутствие денежных средств. Банки не идут навстречу, возникают разрывы денежных потоков, серьезно влияющих на деятельность предприятий и срывов сроков исполнения заказов. Все это вынуждает предпринимателей приспосабливаться и пользоваться факторингом, ставки которого практически сопоставимы с кредитными.

    Вице-президент ТПП РФ подчеркнул, что регулярные преобразования 44-ФЗ дают ощутимые положительные результаты – это, в частности, повышение уровня прозрачности закупок, рост рыночной конкуренции, увеличение доли малого и среднего бизнеса в закупках по целому ряду отраслей, а также увеличение доли закупок, размещаемых специально для МСБ.

    Доступность финансовых инструментов в текущих условиях, по его мнению, играет все большую роль в снижении порога входа для компаний МСП в сферу закупок. Ряд изменений в 44-ФЗ привели к существенным сдвигам в этом направлении. Так, введение в 2014 г. реестра гарантий, позволило сформировать прозрачный рынок экспресс-гарантий от десятков больших и малых банков. Уменьшился максимальный размер обеспечения участия для субъектов МСП до 2% от суммы заключаемого контракта, а также увеличен минимальный уровень закупок по 223-ФЗ у субъектов МСП с 10% до 15%, подытожил Владимир Дмитриев.

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