Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Российские предприниматели заплатят за кибербезопасность

    Российские предприниматели заплатят за кибербезопасность

    Поделиться

    Госкорпорации уже обязали подключить к системе ГосСОПКА, которая служит для предупреждения, обнаружения и ликвидации последствий хакерских атак. На очереди малый и средний бизнес. В госпрограмме «Цифровая экономика» предусмотрено подключение к системе физических лиц, индивидуальных предпринимателей, предприятий малого бизнеса.

    Система ГосСОПКА разработана дочерней компанией Сбербанка. Чтобы подключиться к ней, госкорпорации тратят по несколько миллионов рублей. Малому и среднему бизнесу для подключения также потребуется серьезная сумма. Но если сравнить потери бизнеса от киберпреступлений, к примеру, для малого бизнеса они составляют порядка 12 млрд руб. в год, то затраты на систему покажутся незначительными.

    В обязательном порядке подключение к системе малого бизнеса не планируется. Но рынок софта по обеспечению информационной безопасности продолжит расти в том числе за счет увеличения бюджетов на обеспечение кибербезопасности предприятиями малого и среднего бизнеса.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить