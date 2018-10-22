Российские предприниматели заплатят за кибербезопасность

Госкорпорации уже обязали подключить к системе ГосСОПКА, которая служит для предупреждения, обнаружения и ликвидации последствий хакерских атак. На очереди малый и средний бизнес. В госпрограмме «Цифровая экономика» предусмотрено подключение к системе физических лиц, индивидуальных предпринимателей, предприятий малого бизнеса.

Система ГосСОПКА разработана дочерней компанией Сбербанка. Чтобы подключиться к ней, госкорпорации тратят по несколько миллионов рублей. Малому и среднему бизнесу для подключения также потребуется серьезная сумма. Но если сравнить потери бизнеса от киберпреступлений, к примеру, для малого бизнеса они составляют порядка 12 млрд руб. в год, то затраты на систему покажутся незначительными.

В обязательном порядке подключение к системе малого бизнеса не планируется. Но рынок софта по обеспечению информационной безопасности продолжит расти в том числе за счет увеличения бюджетов на обеспечение кибербезопасности предприятиями малого и среднего бизнеса.