Российская газета: Электронных площадок станет меньше

Сегодня заканчивается публичное обсуждение новой редакции перечня закупок, которые можно осуществлять при помощи электронных аукционов. Проект поправок подготовила и опубликовала на regulation.gov.ru ФАС России. Антимонопольщики настаивают на проведении только в электронном виде аукционов на заключение госконтрактов на строительство, реконструкцию и капремонт типовых объектов строительства на основании проектной документации повторного применения.

http://rg.ru/2016/03/14/elektronnyh-torgovyh-ploshchadok-stanet-menshe.html