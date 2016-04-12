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    Российская газета: Электронных площадок станет меньше

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    Сегодня заканчивается публичное обсуждение новой редакции перечня закупок, которые можно осуществлять при помощи электронных аукционов. Проект поправок подготовила и опубликовала на regulation.gov.ru ФАС России. Антимонопольщики настаивают на проведении только в электронном виде аукционов на заключение госконтрактов на строительство, реконструкцию и капремонт типовых объектов строительства на основании проектной документации повторного применения.

    http://rg.ru/2016/03/14/elektronnyh-torgovyh-ploshchadok-stanet-menshe.html

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