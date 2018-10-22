Что нужно изменить в закупках госкомпаний и госзаказчиков на отобранных ЭТП

Для госкомпаний и госзаказчиков могут быть введены унифицированные закупки на отобранных правительством РФ электронных торговых площадках (ЭТП). С такой инициативой может выйти Министерство финансов РФ.

Об этом заявила директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова на совместном заседании комитетов Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям и по развитию системы закупок.

Большинство экспертов поддерживают идею, утверждая, что сближение 44-ФЗ и 223-ФЗ пойдет на пользу игрокам рынка.

Появление такой инициативы будет зависеть от результатов, полученных при реализации новых положений закупочного законодательства, которые перевели закупки госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на отобранные восемь ЭТП.

По словам Людмилы Прониной, профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС, положительный эффект от реализации новых положений будет. «Унификация обеспечит сопоставимость процедур и эффективность контроля», — подчеркивает она.

Сейчас позиция Минфина заключается в том, чтобы максимально сблизить 44-ФЗ и 223-ФЗ в тех положениях, где это возможно. В том числе за счет внесения в 223-ФЗ отсылок на нормы 44-ФЗ. Но речь в министерстве идет именно о сближении части норм, а не о полном переводе закупок госкомпаний под действие закона о госзакупках, так как результат закупочной деятельности у законов различается. У субъектов 44-ФЗ нет задачи получить прибыль, тогда как с заказчиков по 223-ФЗ есть дополнительный спрос – получение прибыли, выплата дивидендов и т.п. При этом часть закупок госкомпании должны делать еще и в рамках долгосрочных проектов и программ, в том числе инвестиционных.

Но подход к приближению положений 223-ФЗ к нормам 44-ФЗ обусловлен большей эффективностью последнего, считают в Минфине. Так, по данным министерства, полученным в ходе мониторинга, в госзакупках на одну процедуру закупки у субъектов МСП приходится в среднем три участника, в аналогичных закупках госкомпаний — немногим более одного. В министерстве говорят, что не могут установить точную причину такого положения дел, ведь законодательство не предусматривает введение соответствующего контроля за закупками госкомпаний.

По словам Людмилы Прониной, ситуация объясняется наличием меньшего числа госкорпораций по сравнению с числом других юрлиц и меньшей их заинтересованностью в закупках у субъектов МСП. Кроме этого, по 223-ФЗ требования к участнику могут быть более детализированы и участник тщательнее оценивает свои возможности, добавляют представителей комитета ТПП РФ по развитию системы закупок, который тесно взаимодействует с Минфином в части обсуждения новелл и практики их применения. Комитет поддерживает инициативы Минфина, считая, что уточнение норм полезно всем участникам закупочной деятельности.

«Минфин нацелен на детализацию закупочных процессов и снижение нагрузки на участников в части проверки сведений, связанных с вопросом обеспечения закупки», — говорят в комитете ТПП РФ по развитию системы закупок.

Андрей Степаненко, председатель комитета по торгам общероссийской общественной организации «Деловая Россия» отмечает, что результаты первых закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на отобранных ЭТП будут точно не хуже прежних. Однако, вопрос о том, что следует переводить все закупки на отобранные федеральные площадки, спорный. «Большой пул крупных заказчиков и участников рынка используют иные технологические решения и платформы», — замечает Андрей Степаненко. По его словам, если все-таки будет принято решение о переводе всех закупок на отобранные площадки, то потребуется некий переходный период для интеграции. «Так совпало, что 2018 г. ознаменовался масштабными изменениями во всей сфере закупок, рынок и так находится в зоне турбулентности, что не добавляет условий для эффективной работы в сегменте ни заказчикам, ни участникам. Сближать 223-ФЗ и 44-ФЗ нужно, в особенности в части усиления ответственности операторов, работающих в сегменте. Также важно урегулировать порядок проведения процедур в 223-ФЗ, чтобы сделать правила более унифицированными для всех заказчиков. Последними поправками, принятыми 505-ФЗ, были сделаны первые шаги в этом направлении», — говорит эксперт. Еще он добавил, что 223-ФЗ имеет более широкий спектр способов и условий, а также форм обеспечения участия в закупках, тогда как 44-ФЗ четко прописывает порядок проведения и ответственность каждой стороны.

«Возможно, небольшим участникам рынка нужны как раз такие условия с меньшей вариативностью, но при этом более понятные и прозрачные правила игры», — рассуждает Андрей Степаненко .

К инициативе сближения законов резко отрицательно относится директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. Объясняет он это тем, что унификация снизит гибкость системы закупок, загонит закупщиков в прокрустово ложе и даже будет попыткой возродить плановую экономику, доказавшую свою эффективность. «Минфин и ФАС хотят привести закупки субъектов 223-ФЗ к худшему знаменателю, каким является 44-ФЗ. Я неоднократно говорил, что 44-ФЗ породил противоречащий мировой практике и здравому смыслу аукционный крен. Напомню, в России на аукционы приходится 60% закупок, в развитых странах — 0%. Директива ЕС даже рекомендовала странам-участникам отказаться от процедур, где единственным критерием является цена. Аукцион неприменим к закупкам и порождает монополизацию, коррупцию и мошеннические схемы на торгах, включая таран и даже аукционных роботов», — говорит Алексей Ульянов. Главный аргумент эксперта против сближения 223-ФЗ с 44-ФЗ в том, что оно приведет к запрету на лучшие коммерческие практики, например, переторжку, ценовые конкурентные переговоры или даже к абсурдному – запрету покупать биржевые товары на бирже.

«44-ФЗ конкурс и запрос предложений по сути профанирует, так как максимально сближает конкурс с аукционом, устанавливает предельные значения неценовых критериев, в то время как в развитых странах, наоборот, устанавливают предельные значения ценовых критериев», — резюмирует Алексей Ульянов.