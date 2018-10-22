Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Дополнен перечень отдельных видов иностранных пищевых продуктов, в отношении которых есть ограничения для закупок государственных и муниципальных организаций

    Дополнен перечень отдельных видов иностранных пищевых продуктов, в отношении которых есть ограничения для закупок государственных и муниципальных организаций

    Автор: Бусарова Е.
    Поделиться

    В соответствии со ст.14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – «ФЗ № 44») Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 832 утвержден перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

    В целях замещения и возрождения традиций российского виноделия Правительство Российской Федерации подготовило проект постановления "О внесении изменений в перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - «проект постановления»).

    Согласно данному документу список товаров, на которые распространяются ограничения при закупках по ФЗ №44, дополнят следующие позиции:

     вина игристые (код по ОКПД2: 11.02.11.110);

     вина (код по ОКПД2: 11.02.12.110);

     вина ликерные (код по ОКПД2: 11.02.12.120);

     вина фруктовые (плодовые) ( код по ОКПД2: 11.03.10.110).

    Согласно пояснительной записке к проекту постановления целью предполагаемых изменений является создание преференциальных условий для российских производителей вина по продаже производимой ими продукции.

    Таким образом, в случае одобрения и принятия данного проекта организаторы торгов будут вынуждены отклонять заявки с предложением о поставке иностранных вин согласно новой редакции утвержденного перечня.


    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить