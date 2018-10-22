Дополнен перечень отдельных видов иностранных пищевых продуктов, в отношении которых есть ограничения для закупок государственных и муниципальных организаций

В соответствии со ст.14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – «ФЗ № 44») Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 832 утвержден перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В целях замещения и возрождения традиций российского виноделия Правительство Российской Федерации подготовило проект постановления "О внесении изменений в перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - «проект постановления»).

Согласно данному документу список товаров, на которые распространяются ограничения при закупках по ФЗ №44, дополнят следующие позиции:

 вина игристые (код по ОКПД2: 11.02.11.110);

 вина (код по ОКПД2: 11.02.12.110);

 вина ликерные (код по ОКПД2: 11.02.12.120);

 вина фруктовые (плодовые) ( код по ОКПД2: 11.03.10.110).

Согласно пояснительной записке к проекту постановления целью предполагаемых изменений является создание преференциальных условий для российских производителей вина по продаже производимой ими продукции.

Таким образом, в случае одобрения и принятия данного проекта организаторы торгов будут вынуждены отклонять заявки с предложением о поставке иностранных вин согласно новой редакции утвержденного перечня.