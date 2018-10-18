На ЭТП ГПБ размещена первая закупка в секции 44-ФЗ

Заказчик "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства" МО "Город Гуково" опубликовал первую закупку в секции 44-ФЗ на ЭТП ГПБ.

Предметом закупки является реконструкция автомобильной дороги и тротуаров по ул. Карла Маркса (на участке от ул. Некрасова до границы города в районе ж/д переезда) в г. Гуково Ростовской области.

Дата окончания приема заявок: 02.11.2018, дата окончания срока рассмотрения заявок 06.11.2018.

С подробной карточкой извещения, а также документацией и требованиям к участникам, можно ознакомиться по ссылке.

К участию приглашаются поставщики, аккредитованные на секции закупок 44-ФЗ, для аккредитации перейдите по ссылке Секция закупок по 44-ФЗ и заполните форму, применив Электронную подпись. Регистрация для поставщиков бесплатная, плата взимается только с победителя процедуры в размере, указанном в регламенте ЭТП ГПБ.

Для участников закупок на секции 44-ФЗ также, как и на остальных секциях, доступен сервис “Ускоренная аккредитация”, с которым регистрация займет всего 1 час (срок стандартной регистрации составляет 5 рабочих дней). Зарегистрироваться за 1 час>>>