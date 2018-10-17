Информация о регистрации участников закупок в ЕИС и получении аккредитации на ЭТП

В соответствии с частью 5 статьи 24.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 03.08.2018) (далее - Закон № 44-ФЗ), с 1 января 2019 года участники закупок будут вправе принимать участие в электронных процедурах после прохождения регистрации в Единой информационной системе в сфере закупок, размещении информации и документов в Едином реестре участников закупок (далее – ЕИС, ЕРУЗ соответственно) и аккредитации на электронных площадках (далее – ЭП).

При этом обращаем внимание, что в соответствии с частью 4 статьи 24.2 Закона № 44-ФЗ, аккредитация на ЭП осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём регистрации участника закупок в ЕИС и размещением информации в ЕРУЗ.

В этой связи с учетом праздничных и выходных дней в период с 01.01.2019 по 08.01.2019, аккредитация на ЭП будет возможна не ранее чем до конца первого рабочего дня 09.01.2019.

Таким образом, может возникнуть риск невозможности подачи заявки на участие в электронных процедурах закупки на ЭП в первый рабочий день 2019 года.

Дополнительно Служба поддержки ЕИС информирует о том, что в период праздничных и выходных с 01.01.2019 по 05.01.2019 в ЕИС запланировано проведение регламентных работ, личный кабинет поставщика будет на указанный период не доступен.

Одновременно сообщаем, что частью 50 статьи 112 Закона № 44-ФЗ установлено, что участник закупки, аккредитованный на электронной площадке и включенный в реестр участников электронного аукциона до 01.01.2019, допускается к участию в электронных процедурах на данной электронной площадке без регистрации в ЕИС вплоть до 31.12.2019.

В связи с изложенным выше не рекомендуется откладывать регистрацию в ЕИС и внесение сведений в ЕРУЗ на начало 2019 года, необходимо заблаговременно в срок до 31.12.2018 пройти аккредитацию (повторную аккредитацию) на ЭП в соответствии с текущими требованиями статьи 61 Закона № 44-ФЗ, либо актуализировать включенную ранее информацию и документы в реестре участников электронного аукциона, предусмотренном статьей 62 Закона № 44-ФЗ, на каждой ЭТП, где в настоящее время аккредитован участник закупок.

Вышеуказанные меры позволят исключить риски невозможности принятия участия в электронных процедурах с 09.01.2019 и позволят осуществлять постепенную регистрацию в ЕИС и размещение информации в ЕРУЗ.

Кроме того, с 01.01.2019 специализированные счета, предназначенные для обеспечения заявок, смогут открыть только лица, разместившие сведения в ЕРУЗ, при этом в срок до 31.12.2018 для открытия счета регистрация в ЕИС и размещение информации в ЕРУЗ не требуется. Указанные требования создают дополнительные риски для участия в электронных процедурах в первые рабочие дни 2019 года, в этой связи рекомендуем заблаговременно обеспечить наличие специализированного счета.

Уважаемые участники закупок! Просим вас заранее подготовиться к участию в электронных процедурах с 09.01.2019 и выполнить направляемые рекомендации!