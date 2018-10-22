Приглашаем наших поставщиков открыть специальный счет участника закупок в Газпромбанке

В соответствии с изменениями законодательства в сфере регулирования закупок 44-ФЗ и 223-ФЗ с 1 октября 2018 г. участники закупок должны вносить обеспечение заявок для участия в электронных процедурах закупок не на счет оператора электронной площадки, а на свой специальный счет (спецсчет участника закупок), который может быть открыт только в банках, входящих в установленный Правительством РФ перечень.

Газпромбанк входит в утвержденный перечень, и мы предлагаем Вам открыть специальный счет участника закупок именно в нем! Бесплатное открытие для участников закупок на ЭТП ГПБ и других аккредитованных площадках электронных торгов.

Для открытия специального счета участника закупок необходимо предоставить в банк соответствующий комплект документов. Для упрощения процедуры вы можете отправить заявку с сайта ЭТП ГПБ, и специалисты Банка свяжутся с вами.

Если у вашей организации уже открыт расчетный счет в Банке ГПБ, вы можете заключить дополнительное соглашение об использовании ранее открытого расчетного счета в качестве специального счета участника закупок.

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