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    Доступ к информации о закупках вооружений могут ограничить

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    Госдума поддержала законопроект о сокращении сроков размещения гособоронзаказа и ограничении круга лиц, обладающих информацией о закупках вооружения, военной и специальной техники. Соответствующий документ, подготовленный Федеральной антимонопольной службой РФ и Министерством финансов РФ, принят в первом чтении.

    Документ исключает обязанности госзаказчика, предусмотренные 44-ФЗ, формировать, утверждать и вести план закупок и план-график закупок в отношении вооружения, военной и спецтехники.

    Сейчас законодательством о государственном оборонном заказе предусмотрено формирование и утверждение гособоронзаказа, которым определяются особенности планирования закупок вооружения. Наряду с этим контрактной системой предусмотрено формирование и ведение планов закупок и планов-графиков закупок.

    В Правительстве РФ уже говорили, что необходимость подготовки дублирующих по существу документов в соответствии с требованиями различных законов увеличивает сроки размещения гособоронзаказа и создает предпосылки для расширения круга лиц, обладающих информацией ограниченного доступа о закупках вооружения.

    Нововведение позволит сократить срок размещения гособоронзаказа, а также огранить круг лиц, имеющих информацию о закупках вооружений, военной и специальной техники.


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