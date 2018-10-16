ФАС рассказала об основных нарушениях в госзакупках и закупках госкомпаний

В Федеральную антимонопольную службу в 2017 г. поступило почти 90 тыс. жалоб на закупки в рамках 44-ФЗ. Для сравнения, в 2015 г. этот показатель был на уровне 70 тыс. Число жалоб на закупки госкомпаний превысило в 2017 г. превысило 7,5 тыс., тогда как в 2015 г. их было свыше 6 тыс. Соответствующая информация размещена на сайте антимонопольного органа.

В рамках контрактной системы большинство нарушений касались:

требований к составу заявки;

формированию объекта закупки;

требований к участникам;

порядка оценки заявок



«Зачастую госзаказчики устанавливают «непрозрачный» порядок оценки заявок, формируют неоднозначную инструкцию по заполнению заявок, объединяют в один лот работы, технически и функционально не связанные между собой, допускают нарушения в описании объекта закупки и используют неверный способ определения поставщика», - комментирует замначальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Карина Шарова.

В числе типовых нарушений 223-ФЗ:

предъявление неправомерных требований к участникам закупки и составу их заявок;

неверное формирование положений проектов договоров;

установление неизмеряемых требований к участникам закупки.

Например, требование о наличии у участника соответствующих материальных, финансовых, кадровых ресурсов.

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Например, речь идет о некорректно установленных критериях и порядке оценки и сопоставления заявок участников закупки, не позволяющих объективно выявить лучшее предложение.