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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ФАС рассказала об основных нарушениях в госзакупках и закупках госкомпаний

    ФАС рассказала об основных нарушениях в госзакупках и закупках госкомпаний

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    В Федеральную антимонопольную службу в 2017 г. поступило почти 90 тыс. жалоб на закупки в рамках 44-ФЗ. Для сравнения, в 2015 г. этот показатель был на уровне 70 тыс. Число жалоб на закупки госкомпаний превысило в 2017 г. превысило 7,5 тыс., тогда как в 2015 г. их было свыше 6 тыс. Соответствующая информация размещена на сайте антимонопольного органа.

    В рамках контрактной системы большинство нарушений касались:

    • требований к составу заявки;
    • формированию объекта закупки;
    • требований к участникам;
    • порядка оценки заявок 

    «Зачастую госзаказчики устанавливают «непрозрачный» порядок оценки заявок, формируют неоднозначную инструкцию по заполнению заявок, объединяют в один лот работы, технически и функционально не связанные между собой, допускают нарушения в описании объекта закупки и используют неверный способ определения поставщика», - комментирует замначальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Карина Шарова.

    В числе типовых нарушений 223-ФЗ

    • предъявление неправомерных требований к участникам закупки и составу их заявок;
    • неверное формирование положений проектов договоров; 
    Например, речь идет о некорректно установленных критериях и порядке оценки и сопоставления заявок участников закупки, не позволяющих объективно выявить лучшее предложение. 
    • установление неизмеряемых требований к участникам закупки. 
    Например, требование о наличии у участника соответствующих материальных, финансовых, кадровых ресурсов. 


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