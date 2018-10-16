ФАС рассказала об основных нарушениях в госзакупках и закупках госкомпаний

В Федеральную антимонопольную службу в 2017 г. поступило почти 90 тыс. жалоб на закупки в рамках 44-ФЗ. Для сравнения, в 2015 г. этот показатель был на уровне 70 тыс. Число жалоб на закупки госкомпаний превысило в 2017 г. превысило 7,5 тыс., тогда как в 2015 г. их было свыше 6 тыс. Соответствующая информация размещена на сайте антимонопольного органа.
В рамках контрактной системы большинство нарушений касались:
- требований к составу заявки;
- формированию объекта закупки;
- требований к участникам;
- порядка оценки заявок
«Зачастую госзаказчики устанавливают «непрозрачный» порядок оценки заявок, формируют неоднозначную инструкцию по заполнению заявок, объединяют в один лот работы, технически и функционально не связанные между собой, допускают нарушения в описании объекта закупки и используют неверный способ определения поставщика», - комментирует замначальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Карина Шарова.
В числе типовых нарушений 223-ФЗ:
- предъявление неправомерных требований к участникам закупки и составу их заявок;
- неверное формирование положений проектов договоров;
- установление неизмеряемых требований к участникам закупки.